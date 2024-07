Zełenski zwrócił się do Polski. "Te kroki muszą zostać podjęte"

Wołodymyr Zełenski przemawiał na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Ukraiński polityk apelował do zachodnich przywódców o odwagę oraz ostrzegał, że Władimir Putin może chcieć rozbić solidarność Zachodu.

Jego zdaniem obecnie trwają "próby kuszenia, wywierania presji lub szantażowania, tak aby jeden z was zdradził resztę", jednak ważne jest, by zachować jedność. – Im bardziej zdecydowana będzie Europa w zachowaniu tej jedności, tym trwalszy pokój zapewnimy – mówił.

Podkreślił, że premier Węgier Viktor Orban "próbował rozwiązywać problemy za plecami innych". Zełenski mówił to w kontekście wizyty Orbana do Moskwy. – Dlaczego powinniśmy brać pod uwagę taką osobę? UE i NATO mogą rozwiązać problemy bez niej – mówił.

Zełenski: Te kroki muszą zostać podjęte

Następnie apelował o przekazywanie broni. – Im mniej ograniczeń będziemy mieli na użycie skutecznej broni, tym bardziej Rosja będzie dążył do pokoju – mówił.

– Apeluję do wszystkich liderów, którzy mogą przyczynić się do wspomnianej odwagi. Te kroki muszą zostać podjęte. Zwracam się przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Polski – wasza odwaga może być decydująca dla pokoju – mówił prezydent Ukrainy.



Zełenski chce rozmawiać z Rosją

W poniedziałek podczas konferencji prasowej w Kijowie Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja powinna być reprezentowana na drugim szczycie pokojowym.

– Uważam, że przedstawiciele Rosji powinni być na drugim szczycie – powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski zapowiedział osobne spotkania w kluczowych kwestiach, w tym energetycznych, w Katarze oraz w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego w Turcji przed drugim szczytem pokojowym. Zdradził też, że w Kanadzie odbędzie się osobne spotkanie w sprawie wymiany więźniów i kwestii humanitarnych.

Zełenski powiedział, że w trakcie szczytu NATO nie wywierano na niego presji na rozmowy z Moskwą i nie uzależniono od tego dalszych dostaw sprzętu wojskowego.

Z sondażu Centrum Razumkowa przeprowadzonego w dniach 20–28 czerwca 2024 r. na zlecenie ukraińskiej gazety internetowej ZN.UA wynika, że już prawie połowa Ukraińców chce rozpoczęcia oficjalnych rozmów rządu celem zakończenia wojny.

