Miller o głośnym wystąpieniu Zajączkowskiej-Hernik: Wychodziła przy oklaskach

W trakcie debaty nad wyborem przewodniczącego KE debiut zaliczyła Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji, w mocnych słowach oceniając Ursulę von der Leyen.

– Czas by ktoś powiedział Pani to, co myśli o Pani zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji – powiedziała z mównicy Parlamentu Europejskiego Ewa Zajączkowska-Hernik.

Miller: Parlament jest po to, żeby lansować różne poglądy

Wystąpienie nowej europoseł było szeroko komentowane. Część polityków rządzącej koalicji centrolewu ostro krytykowało Zajączkowską-Hernik, niektórzy mówili, że "wstyd" im za polską polityk.

– My musimy się przyzwyczaić, że parlament jest właśnie po to, żeby lansować różne poglądy. Jak to powiedział kiedyś Wolter, "nie zgadzam się z panem, ale zrobię wszystko, by mógł pan to powiedzieć" – stwierdził Leszek Miller w rozmowie z TVP Info.

Polityk podkreślił, że wystąpienie polskiej europoseł wielu osobom przypadło do gustu. – Teraz każdy poseł zaczyna pisać własną historię. Czy to pani poseł pomoże, czy nie... ja śledziłem to jej wystąpienie i na koniec, gdy ona schodziła już z trybuny, to ona schodziła przy oklaskach – podkreślił były premier.

Z mediów do polityki

Ewa Zajączkowska-Hernik od 2014 roku była związana z partią Janusza Korwin-Mikkego w Radomiu. W latach 2016–2023 pracowała w mediach. Była dziennikarką portalu wSensie.pl oraz w portalu światrolnika.info. Od grudnia 2023 jest rzecznikiem prasowym Konfederacji. W czerwcowych wyborach uzyskała mandat, otrzymując 102 569 głosów. Dołączyła do frakcji Europa Suwerennych Narodów.

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Niemiecka polityk wygłosiła przed europosłami przemówienie, w którym przedstawiła swoje propozycje na druga kadencję szefowej KE.

