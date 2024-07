Mentzen: Gadanie uśmiechniętej strony o roli kobiet to stek kłamstw, w które nie wierzą

W trakcie debaty nad wyborem przewodniczącego Komisji Europejskiej Ewa Zajączkowska-Hernik skrytykowała walczącą o reelekcję Ursulę von der Leyen. Europarlamentarzystka Konfederacji skierowała pod adresem Niemki kilka niewygodnych słów m.in. na temat polityki migracyjnej oraz klimatycznej KE i zaznaczyła, żeby "trzymała ręce precz od Polski".

Negatywna recenzja von der Leyen nie spodobała się lewicowej części polskiej sceny politycznej. Na polityk Konfederacji spadła fala krytyki, co nie pozostało bez reakcji lidera Nowej Nadziei Sławomira Mentzena.

Mentzen: Uśmiechnięta strona akceptuje kobiety tylko jeśli powtarzają modne lewicowe bzdury

"Prymitywny hejt, który wylewa się z uśmiechniętej strony na Ewę Zajączkowską, po jej wystąpieniu w europarlamencie, pokazuje, że całe to ich gadanie o roli kobiet i równouprawnieniu, to stek kłamstw, w które zupełnie nie wierzą" – napisał na X ekonomista.

"Kobiety są przez nich akceptowane, ale tylko jeżeli ślepo powtarzają modne lewicowe bzdury. Jeśli jednak kobieta ma inne zdanie, a do tego skupia się na prawdziwych, a nie wymyślonych problemach kobiet, to staje się obiektem wulgarnych wyzwisk. Jest atakowana właśnie za to, że jest kobietą i śmie się z nimi nie zgodzić" – dodał Menzten.

"I jeszcze ta banda chamów twierdzi, że to Konfederacja jest antykobieca!" – spuentował.

Zajączkowska-Hernik do von der Leyen: Powinna pani trafić do więzienia

Część wypowiedzi Zajączkowskiej-Hernik dotyczyła forsowanego przez von der Leyen paktu migracyjnego. – Zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet i dzieci w Europie czuje się zagrożonych na ulicach swoich, własnych miast. Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani zaprasza tych ludzi na teren Europy. I za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej – powiedziała Zajączkowska-Hernik.

Zdaniem polityk Konfederacji von der Leyen jest twarzą Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo. Zajączkowska-Hernik zaznaczyła, że działania szefowej KE prowadzą do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. – Jest Pani twarzą wszystkich europejskich wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy stajemy się coraz biedniejsi – oceniła przedstawicielka Konfederacji.

