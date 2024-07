"Oskarżenie o skrajną nieudolność". Protasiewicz uderza w Tuska

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o wezwaniu do kraju polskich ambasadorów przy Radzie Europy.

Jacek Protasiewicz ostro: To oskarżenie rządu Donalda Tuska i samego premiera o skrajną nieudolność

Informację tę podano do publicznej wiadomości po publikacji "Gazety Wyborczej", w której napisano, że "za listem potwierdzającym, że Marcin Romanowski ma europejski immunitet, stoi związana z PiS wiceszefowa polskiego przedstawicielstwa przy Radzie Europy". Według dziennika, to właśnie Magdalena Marcinkowska miała zaalarmować Sekretariat Generalny Zgromadzenia o zatrzymaniu posła. "16-go lipca w trybie pilnym spotkali się Sekretarz Generalna, stały doradca prawny oraz przewodniczący Rousopoulos. Ten ostatni był obecny online. Błyskawicznie sporządzono list chroniący Romanowskiego, a potem wysłano go do Marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Ten przekazał dokument prokuraturze, która musiała o liście powiadomić sąd" – pisał dziennik Adama Michnika.

Doniesienia te skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych były wicewojewoda dolnośląski, a wcześniej wieloletni polityk Platformy Obywatelskiej Jacek Protasiewicz.

"Zapewne nie taka była intencja autorów, ale dla mnie jest to oskarżenie rządu Donalda Tuska i samego Premiera, o skrajną nieudolność" – ocenił.

Protasiewicz przypomniał, że od objęcia urzędów przez tę ekipę minęło ponad 8 miesięcy. "Nie 8 dni, ani 8 tygodni, ale grubo ponad pół roku (z czterech)!" – podkreślił.

Protasiewicz demaskuje Tuska. "Znam te wpisy Igora"

To nie pierwszy ostry wpis polityka dotyczący sprawy Marcina Romanowskiego i jednocześnie uderzający w lidera PO. Wcześniej skrytykował jego wpis, będący reakcją na odrzucenie przez sąd wniosku o zastosowanie wobec posła Suwerennej Polski środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

"Znam te wymysły Igora. W 2011-13 jakoś dawały radę zasłonić niekompetencję i farmazon… ale dzisiaj? 1) W sprawie dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji-kompromitacja; 2) komisje śledcze-gumy od kaleson; 3) 60tys kwoty wolnej – padaka; 4) kredyt hipoteczny 0%- yeti…długo tak nie pojedzie" – skomentował wpis Tuska Jacek Prostasiewicz.

twitterCzytaj też:

Rada Europy może odrzucić wniosek ws. Romanowskiego. Oto powódCzytaj też:

"Nie można zignorować". Rada Europy odpowiada Kornelukowi ws. RomanowskiegoCzytaj też:

Tusk i politycy koalicji w tarapatach? Mec. Lewandowski: To wszystko trafi do RE