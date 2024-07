"Wolę mandat niż grzywnę". Leszczyna o karach za brak szczepień

UNICEF alarmuje, że polska populacja straciła zbiorową odporność na odrę. Powód to niski poziom szczepień.

– W pewnych województwach występują ogniska odry. Od początku roku do 15 lipca w Polsce odnotowano 220 zachorowań, z czego około setki to było województwo mazowieckie, a ponad 70 województwo dolnośląskie – mówiła w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Leszczyna uderza w prezydenta. "Trudno jest odwracać pewien trend"

– W maju wysłaliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki społecznej do żłobków, przedszkoli i szkół informacje o szczepieniach. Jednocześnie wysłałam do wszystkich kierowników podmiotów leczniczych prośbę o to, żeby zainteresowali się szczepieniami, przeprowadzili dodatkowe szczepienia, akcje informacyjne – powiedziała szefowa resortu zdrowia.

– Bardzo trudno jest odwracać pewien trend po czasach, kiedy prezydent kraju mówi, że on z igłą to tak niekoniecznie – dodała.

Kary za brak szczepień. "W ostateczności"

Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski opowiada się za zmianą systemu kar za nieszczepienie dzieci. Zamiast dotychczasowych grzywien, Grzesiowski zaproponował wprowadzenie mandatów. – Dzisiaj kary grzywny za nieszczepienie wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. (...) Proponujemy mandaty kilkusetzłotowe, egzekwowane prawie natychmiast, w zwykłej procedurze mandatowej – wskazał.

Do sprawy odniosła się minister zdrowia. – System grzywien za niestosowanie się do obowiązku szczepień jest niewydolny. Gdybym miała rekomendować, to wolę mandat niż grzywnę, ale – uwaga – w ostateczności i po wyczerpaniu całego szeregu innych instrumentów, które mamy. Przede wszystkim edukacja, przekonywanie. Naprawdę rodzice, którzy nie szczepią dzieci, nie zawsze są antyszczepionkowcami. Wynika to często z bardzo różnych powodów, czasem z niewiedzy, zagubienia w fake newsowym świecie – stwierdziła Izabela Leszczyna.

