"Pomiędzy PiS-em a Konfederacją". Powstanie nowa partia?

We wtorek Jan Krzysztof Ardanowski ma złożyć pismo do klubu parlamentarnego i powiadomić marszałka Sejmu, że występuje z klubu PiS. – Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się tak, jakby nie chciało odzyskać władzy, jedynie pozostać na scenie politycznej jako licząca się opozycja z klubem parlamentarnym, w którym zapewne znajdą się najbliżsi współpracownicy pana prezesa Kaczyńskiego – ocenił w rozmowie z Interią.

Polityk planuje założenie nowej partii, co jest krytykowane przez kierownictwo PiS.

Nowa siła na polskiej scenie politycznej?

Według doniesień medialnych, Ardanowski zamierza utworzyć własne koło poselskie, a jeśli nie będzie to możliwe, to wstąpić do koła Kukiz’15. Paweł Kukiz zabrał głos w sprawie w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na kanale Otwarta Konserwa na YouTube. – My wszystkie rzeczy mówimy na bieżąco, oficjalnie. Z tego, co wiem, Ardanowski odchodzi z PiS. Jeżeli wyjdzie jeszcze z kimś, to być może stworzy swoje koło. Jeśli tak się stanie, to prędzej czy później te dwa koła, nasze i Ardanowskiego, połączą się w całość – powiedział.

Kukiz potwierdził, że Ardanowski będzie tworzył koło w Sejmie razem z Jarosławem Sachajko. Jak ocenił, oboje mają bardzo dobre opinie wśród rolników, a także strukturę, która zjednoczy rolników o poglądach tradycyjnych, prawicowych, ale niezadowolonych z "Piątki dla zwierząt", Zielonego Ładu czy polityki za czasów rządów PiS wobec rolnictwa.

"Pomiędzy PiS-em a Konfederacją"

– Jeśli te wszystkie środowiska się połączą, mogą stworzyć siłę pomiędzy PiS-em a Konfederacją, która w przypadku wspólnego pójścia do wyborów będzie mogła przywrócić władzę w Polsce dla środowisk prawicowych – stwierdził Paweł Kukiz.

– W tym nowym bycie politycznym jest miejsce dla każdego polskiego patrioty o poglądach konserwatywno-liberalnych i dla ludzi, którzy Polskę noszą w sercu, a nie w klapie marynarki. Czy ktoś był członkiem PSL, czy Platformy Obywatelskiej, to nie ma znaczenia – dodał.

