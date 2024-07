Jaki kandydatem na prezydenta? "Jestem gotów"

PiS ma dążyć do połączenia się z Suwerenną Polską. To oznaczałoby konieczność m.in. ustalenia wspólnego kandydata na prezydenta.

W rozmowie z Wirtualną Polską Patryk Jaki został zapytany, czy zostanie wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. – Wykluczyć tego nie mogę, taka jest polityka. Jednak nie ma takiej decyzji – powiedział.

"Stawienie czoła tym bandytom od Tuska"

– Jestem gotów kandydować w wyborach prezydenckich. Trzy moje ostanie weryfikacje wyborcze to za każdym razem ponad ćwierć miliona głosów, wyniki zawsze ponad średnie wyniki PiS – mówił Patryk Jaki. – Jeśli znajdzie się lepszy kandydat, chętnie mu pomogę. Przecież tu nie chodzi o mnie, a o Polskę. Musi to być jednak kandydat gotowy na najbrutalniejszą kampanię w historii, a jeśli wygra, to na stawienie czoła tym bandytom od Tuska – zaznaczył.

Patryk Jaki zastępuje Zbigniewa Ziobrę w roli lidera Suwerennej Polski. – Dano mi nagle odpowiedzialność za partię, która i tak była zdziesiątkowana chorobą lidera, atakami z lewej i prawej strony. Potwornym atakiem mediów, UE, sądów. Do tego doszły jeszcze ataki służb, neoprokuratury. Wyważanie drzwi w domach naszych posłów, teraz wnioski o aresztowanie. W czasie kampanii, jak kładłem się spać w nocy, pojawiały się nowe taśmy, wstawałem i były kolejne. Brutalność i bezprawie Tuska i Bodnara przekroczyły wszelkie granice. Myślę, że niewielu liderów politycznych musiało się mierzyć z taką sytuacją w swoim życiu – oznajmił eurodeputowany. – I jeszcze to wszystko w środku mojej własnej kampanii, gdzie zostałem zrzucony w nie swój okręg i pozbawiony "jedynki". Mam jeszcze dodatkowo problemy prywatne, które utrudniają mi normalne funkcjonowanie, ale nie chcę o tym publicznie mówić. (...) W środku tej burzy, kiedy próbuję obronić nasze środowisko przed śmiercią, Janusz Kowalski, który odszedł z Suwerennej Polski, też mnie atakuje. To jest smutne – dodał.

Interesujące wyniki sondażu

Europoseł Patryk Jaki uzyskałby w starciu z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich lepszy wynik niż były premier Mateusz Morawiecki – to wniosek z sondażu IPSOS przeprowadzonego na zlecenie portalu DoRzeczy.pl.

Na Patryka Jakiego zagłosowałoby 39 proc. respondentów, zaś na Mateusza Morawieckiego – 38 proc.

