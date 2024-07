"Wyssane z palca brednie". Szydło nie kryje oburzenia

"Pracownicy Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon zarzucają byłej współpracownicy Beaty Szydło, Anecie Wądrzyk, że ta znęca się nad nimi psychicznie. Jak opowiadają, wicedyrektorka placówki wyzywa swoich podwładnych w ostrych, wulgarnych słowach" – napisała we wtorek Interia.

Portal opisał m.in. incydent, w którym Wądrzyk miała odmówić pomocy pracownicy, która połknęła tabletki i popiła je alkoholem. Wicedyrektor rzekomo nazwała kobietę "jeb*** alkoholiczką" i odwołała karetkę, twierdząc, że musiała "ratować" Cogiteon przed ewentualną reakcją prokuratury na sytuację w firmie.

Szydło: Żądam natychmiastowego sprostowania tych kłamstw

"Wądrzyk swoją urzędniczą karierę rozpoczęła w latach 90. w Brzeszczach. To ta sama miejscowość, w której Beata Szydło była burmistrzem przez siedem lat. Za czasów Szydło kariera Wądrzyk nabrała rozpędu. Przez lata zajmowała kierownicze stanowisko w centrum kultury, w ramach którego funkcjonowało lokalne kino. Urzędniczka odpowiadała za sprzedaż biletów. W tym okresie przywłaszczyła sobie blisko 70 tys. zł publicznych pieniędzy, co potwierdził sąd" – pisze Interia.

Była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło odniosła się do sprawy. Polityk nie kryła oburzenia. "Media bardzo starają się skleić ze mną osobę, która pracowała w tym samym miejscu, co ja, prawie 30 lat temu. Robią to kłamiąc o rzekomej »protekcji« i »asystentce«. To wyssane z palca brednie i żądam natychmiastowego sprostowania tych kłamstw" – napisała na platformie społecznościowej X.

"Radzę dziennikarzom przyjrzeć się sobie i ludziom, z którymi zdarzało się im pracować w tych samych redakcjach. A co do osoby, która budzi kontrowersje, to liczę na odpowiednie zachowanie jej obecnego kierownictwa. Dla nieodpowiednich zachowań nie może być tolerancji" – zapewniła europoseł Beata Szydło.

