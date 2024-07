Szykuje się kolejny spór w koalicji. "Nie jest to dobry pomysł"

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął stanowisko wobec obywatelskiego projektu dotyczącego renty wdowiej. Docelowo koszty dla budżetu będą sięgać ponad 20 mld złotych rocznie.

– Stanowisko rządowe dzięki pracy moich pań i panów ministrów odpowiedziało na to oczekiwanie wyrażone w projekcie obywatelskim i skroiło go do wymiarów, które są do dźwignięcia przez budżet – przekonywał premier Donald Tusk. – To są nadal gigantyczne kwoty – zauważył.

Renta wdowia. Jest zielone światło z rządu

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk doprecyzowała, że renta wdowia będzie wdrażana stopniowo i koszty budżetowe także będą wzrastać stopniowo, z roku na rok. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy ma to być 4 mld złotych, następnie 9 mld złotych, a potem kilkanaście miliardów złotych.

– Pani minister w tych długich i czasami gorących debatach wewnątrz koalicji uznała, że będziemy dochodzili do tych 25 proc. też pewnymi etapami, żeby nie było szoku budżetowego – powiedział premier. Jak podkreślił, poprawki do projektu zostały uzgodnione z ministrem finansów.

Z wypowiedzi premiera wynika, że jest też próg dochodów, który będzie uprawniał do korzystania z renty wdowiej. Jego zdaniem, górny pułap "daje poczucie sprawiedliwości". – Zamożniejsi emeryci nie będą korzystali z tego po prostu – zaznaczył.

"Renta wdowia nie jest dobrym pomysłem"

"Mamy to! Lewica właśnie przeprowadziła przez rząd największy projekt socjalny koalicji 15 października, czyli rentę wdowią. 500 plus zapewniło bezpieczeństwo finansowe wśród dzieci, renta wdowia zapewni bezpieczeństwo finansowe wśród seniorów. Renta wdowia to co najmniej kilkaset złotych miesięcznie więcej dla osób, które straciły swoich małżonków. Czas skończyć z obrazem biedy w Polsce, która za często ma twarz osoby starszej. Lewica dowozi swoje obietnice wyborcze! Pod rentą wdowią zebraliśmy ponad 200 000 podpisów, dziś ustawa wychodzi z rządu, a w tym tygodniu będzie głosowana przez Sejm!" – czytamy na profilu Lewicy na platformie X.

Sprawa renty wdowiej będzie jednym z elementów koalicyjnych targów. "Renta wdowia nie jest dobrym pomysłem. Powinniśmy pomagać potrzebującym i na tym należałoby się skupić" – skomentował w mediach społecznościowych poseł Ryszard Petru. Według doniesień medialnych, sceptyczny wobec tego pomysłu jest także lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

