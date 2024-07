Będzie wspólny kandydat PSL i Polski 2050 na prezydenta. Kosiniak-Kamysz wskazał nazwisko

Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził nazwisko najbardziej prawdopodobnego kandydata Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich 2025.

Prawdopodobnie Hołownia

– Będzie wspólny kandydat PSL i Polski 2050 w wyborach prezydenckich. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Szymon Hołownia – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier gościł we wtorek wieczorem w Polsat News.

Z opublikowanego we wtorek sondażu CBOS wynika, że marszałek Szymon Hołownia cieszy się dużym poziomem zaufania. W najnowszym rankingu Hołownia ustępuje tylko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Liderowi Polska 2050 ufa 48 proc. badanych. To spadek o 2 pkt. proc. Politykowi nie ufa 36 proc. badanych, to wzrost o 3 pkt. proc. To najsłabszy wynik Hołowni od momentu objęcia przez niego funkcji marszałka Sejmu w listopadzie 2023 r.

Zalecenie Kosiniak-Kamysza dla lewicy

W trakcie rozmowy polityk został też zapytany m.in. o tzw. protest środowiska skupionego wokół proaborcyjnej aktywistki Marty Lempart.

– W ujęciu Lewicy tolerancja jest jednokierunkowa, więc zalecałbym kierowanie się takimi hasłami, które powinny być dla wszystkich. Szacunek dla poglądów, wyważenie i spokój – powiedział, odnosząc się do działań Lempart.

Zapytany o dalsze losy projektu ustawy o depenalizacji lub dekryminalizacji aborcji, Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że jeszcze przed wyborami parlamentarnymi jasno przekazał swoje stanowisko. W jego opinii najlepszym rozwiązaniem byłoby powrócenie do dawnego tzw. kompromisu aborcyjnego i rozpisanie ogólnokrajowego referendum.

Wicepremier ocenił, że Trybunał Konstytucyjny "zabrał kobietom poczucie bezpieczeństwa", ale najważniejsze dla Polek i Polaków, według sondaży, jest przede wszystkim bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo zdrowotne.

