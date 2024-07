Kaczyński skomentował ważne głosowanie: Wierzę, że prezydent zawetuje obydwie ustawy

W środę Sejm przyjął dwie ustawy mające zreformować Trybunał Konstytucyjny – nową ustawę o TK i ustawę z przepisami wprowadzającymi zmiany.

Oba projekty ustaw dotyczących TK razem z przyjętą już uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji stanowią pakiet zaprezentowanej na początku marca przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i polityków rządzącej koalicji – kompleksowej reformy TK.

Projekty zostały poparte przez wszystkich obecnych na sali posłów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przeciw głosowali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i koła Kukiz’15.

Kaczyński: Wierzę, że prezydent zawetuje

W Sejmie dziennikarze telewizji internetowej wPolsce dostali w tej sprawie krótki komentarz Jarosława Kaczyńskiego.

– To jest próba po prostu zniesienia Trybunału Konstytucyjnego. Bo po co jest Trybunał Konstytucyjny? Po to, aby kontrolować większość sejmową. Ale oni wprowadzili zasadę, że ta większość może zmieniać każdą decyzję Trybunału, co jest w praktyce zniesieniem TK – powiedział lider PiS.

W ocenie Kaczyńskiego koalicja rządząca chce dokonać gruntownej reformy TK po to, aby "nie mieć żadnych ograniczeń". Polityk powiedział, że dowodem jest m.in. "całkowicie bezprawny atak na prokuraturę", która obecnie jest "nielegalna".

– Wierzę, że prezydent zawetuje obydwie ustawy – powiedział prezes PiS.

Większość sejmowa "za" nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym

Pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie pod koniec kwietnia. Przed tygodniem prace nad obydwoma projektami zakończyła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która wcześniej przeprowadziła też wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Komisja nie zmieniła zasadniczych zapisów reformy. Drugie było we wtorek.

Po wprowadzeniu ustaw moc utraciłyby trzy ustawy odnoszące się do funkcjonowania Trybunału – o statusie sędziów TK, o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK.

Jednocześnie, jak zapisano w projekcie zawierającym przepisy wprowadzające reformę, wydane w ostatnich latach wyroki TK w składzie z udziałem "osób nieuprawnionych do orzekania" są "nieważne i nie wywierają skutków".

Dwie rekomendowane przez klub KO poprawki przywracają pierwotny zapis w projekcie, zgodnie z którym składy orzekające w sprawach dyscyplinarnych w Trybunale losuje się spośród sędziów TK i sędziów TK w stanie spoczynku. Po pierwszym czytaniu dopisano do tego przepisu zastrzeżenie, że sędziowie w stanie spoczynku muszą wyrazić zgodę na udział w takim losowaniu.

