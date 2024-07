Ast: Koalicja rządząca chce zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia przyjętą przez Sejm ustawę mającą poprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym?

Marek Ast: Trzeba powiedzieć wprost, że to jest chęć przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez koalicję “13 grudnia”. Jeżeli większość sejmowa chce poprawić funkcjonowanie TK, oczywiście ma do tego prawo. Natomiast, prawdziwe intencje są zawarte w przepisach wprowadzających, które de facto sprowadzają się do unieważnienia części orzeczeń TK., czy podzielenia sędziów na uprawnionych oraz nieuprawnionych do zasiadania w TK. Kwestionowany jest również status prezesa TK. Takie rozwiązania w żaden sposób nie mogły uzyskać naszego poparcia. Myślę, że nie uzyskają również poparcia prezydenta i z uwagi na niekonstytucyjność przepisów zawetuje ustawę, dlatego na teraz nie ma ona szans na wejście w życie.

Jak to jest, że proponowane są ustawy kompletnie niekonstytucyjne, sprowadzające orzeczenia TK do rangi niższej niż ustawy sejmowe?

Absolutnie takie propozycje kłócą się z konstytucją oraz rolą, jaką Konstytucja RP przewidziała dla Sejmu oraz dała Trybunałowi Konstytucyjnemu. Oni chcą po prostu TK zawłaszczyć, żeby im nie przeszkadzał. Wszystkie domniemane winy, które nam zarzucali, to dokładnie tą sprawą sami robią. Myślę, że z jednej strony mają pełną świadomość, że nie będzie akceptacji tych rozwiązań ze strony głowy państwa. Stąd też wprowadzili pozornie przepisy które w jakiś sposób mają doprowadzić do konsensusu wobec wyboru sędziów do TK. Wprowadzają wymóg 3/5 głosów, w ustawie która będzie zawetowana. Jestem przekonany, że gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski albo ktoś z ich strony, takiego wymogu nie byłoby w ustawie. Zatem tyle właśnie są warte ich słowa o niezależności Trybunału i przywracaniu praworządności.

