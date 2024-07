Ziobro: Tusk wzbudził zdziwienie nawet lewackiego środowiska w Polsce

W sobotę Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Przemysława Babiarza i odsunięciu go od komentowania igrzysk za stwierdzenie, że piosenka Johna Lennona "Imagine" niesie przesłanie komunizmu. Warto przypomnieć, że sam Lennon właśnie jako swoisty manifest komunistyczny tłumaczył przesłanie utworu, choć jak zaznaczył, sam komunistą nie był.

Ziobro: Tusk realizuje agendę LGBT

"Zawieszenie Przemysława Babiarza to nie zwykła nadgorliwość neoprezesów TVP, tylko realizacja agendy LGBT narzuconej przez Donalda Tuska to element walki z naszą chrześcijańską tożsamością – jak prowokacyjne zatrzymanie ks. Olszewskiego w Wielki Czwartek, zablokowanie wspierania organizacji kościelnych, które pomagają ofiarom przemocy, zdejmowanie krzyży z warszawskich urzędów, wymuszanie ustawy o związkach partnerskich czy wprowadzanie ideologii gender w szkołach. Tusk robi to z tak wielkim zaangażowaniem przy aplauzie niemieckich mediów (wystarczy sięgnąć do «Bilda» z niedzieli, który nazwał komentarz Babiarza skandalicznym), że wzbudza to zdziwienie nawet samego lewackiego środowiska w Polsce" – napisał na X były minister sprawiedliwości.

twitter

Przemysław Babiarz zawieszony przez TVP za stwierdzenie faktu o "Imagine"

O sprawie zawieszenia Babiarza rozpisują się kolejne światowe media. Historia jest na tyle kuriozalna, że wzbudziła zainteresowanie nawet po drugiej stronie Atlantyku. Komentują ją dziennikarze z Niemic, Szwajcarii, Serbii czy Czech, ale także z Rosji, a nawet Nowej Zelandii. Decyzję TVP Sport opisują już nawet media amerykańskie, w tym portal gazety "The Washington Post", jednego z największych tytułów prasowych na świecie.

Przypomnijmy co zaszło. W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT oraz bluźnierczą parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce.

Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine". – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, który komentował ceremonię otwarcia igrzysk na antenie TVP.

