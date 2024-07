Obrzydliwi hipokryci z Rady Mediów Narodowych

Na ogół w tym kontekście myśli się o rządzących: jedno mówili w opozycji, a co innego robią i mówią, gdy objęli władzę. Ale to samo dotyczy obecnej opozycji i jej peryferiów. Weźmy taką Radę Mediów Narodowych – ciało powołane przez PiS ustawą w roku 2016 tylko po to, żeby móc całkowicie ręcznie sterować mediami państwowymi. Otóż RMN – której szefem pozostaje pan Krzysztof Czabański, a w składzie nadal jest pani poseł Joanna Lichocka – wezwała „wszystkich ludzi dobrej woli”, organizacje i instytucje publiczne, redakcje wydawnictw niezależnych „w różnych regionach Polski” do pilnego zwołania „kongresu wolności słowa”.