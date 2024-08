"Jesteśmy wdzięczni". Biden i Brzezinski dziękują Polakom

Dzięki pracy tureckich służb w czwartek w Ankarze doszło do największej wymiany więźniów między Rosją a Zachodem od zakończenia zimnej wojny. Operacja obejmowała wzajemną wymianę łącznie 26 osób, które przebywały w więzieniach w 7 różnych krajach (USA, Niemcy, Polska, Słowenia, Norwegia, Rosja i Białoruś). Więźniów przywieziono do Turcji łącznie 7 samolotami, po 2 z USA i po 1 z Niemiec, Polski, Słowenii, Norwegii i Rosji. 10 uwolnionych wróciło do Rosji, 13 do Niemiec i 3 do USA.

Wśród uwolnionych znaleźli się reporter "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich i emerytowany żołnierz piechoty morskiej USA Paul Whelan.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował wszystkim sojusznikom, w tym Polsce, za pomoc w zorganizowaniu operacji. Joe Biden napisał, że to "potężny przykład" na to, że trzeba mieć na świecie przyjaciół, którym można ufa i na których można polegać.

"Te kraje podjęły śmiałe, odważne decyzje, aby uwolnić więźniów, którzy byli przetrzymywani w tych krajach i wsparły nas logistycznie. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy sojusznicy są ważni, tak, są ważni. To potężny przykład na to, dlaczego nasi przyjaciele i sojusznicy są ważni. Przyjaciele, którym można ufać, z którymi można współpracować, zwłaszcza w chwilach takich jak ta. Nasze sojusze sprawiają, że nasi ludzie są bezpieczniejsi. Dzisiaj znowu jest to bardzo dobitnie widoczne" – przekazał polityk w oświadczeniu.

Ambasador USA dziękuje Polsce

Do podziękować prezydenta USA dołączył ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

"Przyłączam się do podziękowań Prezydenta Bidena dla Polaków. Bardzo cenimy nasze strategiczne partnerstwo. Nasze relacje są zakorzenione w poświęceniu, które dzieliliśmy na przestrzeni dziejów. Dzisiejszy rezultat odzwierciedla siłę i prawdziwą wartość naszej historycznej, szczególnej przyjaźni. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy Polsce za tę ważną współpracę" – napisał Brzezinski na swoim koncie na platformie X.

