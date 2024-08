Prezydent: Słowa przywódcy Niemiec to dowód odwagi

W środę w stolicy odbył się apel pamięci z udziałem powstańców warszawskich, prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera a także władz miasta oraz parlamentarzystów. – Proszę o wybaczenie za zbrodnie, przed którymi bronili się Polacy w Powstaniu Warszawskim – powiedział podczas uroczystości prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier. Jak podkreślił "każde słowo wydaje się za słabe, by nazwać to bestialstwo". Zapewnił, że "polscy obywatele i obywatelki, nigdy nie zapomnieli Powstania Warszawskiego". – A nam, Niemcom, w których imieniu dzisiaj do państwa przemawiam, nam nie wolno go zapomnieć – powiedział. Dodał, że zdaje sobie sprawę, jak wiele rodzin nadal cierpi z powodu pamięci o wojnie.

Prezydent Duda: To odwaga

Prezydent Andrzej Duda pojawił się w czwartek wieczorem na Placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie wziął udział w koncercie "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki".

Wskazał, że 80. rocznica wybuchu Powstania, w porównaniu dla lat ubiegłych, "zgromadziła chyba nawet więcej tych, którzy chcą upamiętnić Powstanie Warszawskie i oddać hołd powstańcom, tych, którzy pamiętają, dla których to jest ważne. Którzy rozumieją to, co mówiliśmy przez ostatnie dni". – To, co ja też mówiłem tutaj wczoraj i przedwczoraj do powstańców warszawskim w Muzeum Powstania. Powstanie stanowi moralny fundament naszej niepodległości – wskazał w rozmowie ze stacją wPolsce.pl.

– Dlatego myślę tak wiele osób jest w Warszawie. Nie tylko tych, którzy pochodzą z Warszawy. Nie tylko tych, którzy w swoich rodzinach mają tradycję powstańczą, ale tutaj są ludzie z całej Polski, podchodzą do mnie (...). Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyjechali i byli w różnych miejscach Warszawy – na placach, na cmentarzach, pod pomnikami, w miejscach kaźni i walk – zauważył Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się też słów przywódcy RFN. – To są niezwykle ważne, symboliczne gesty, pokazujące wolę pojednania i dobre sąsiedztwo. To, że Niemcy poprzez osoby najważniejszych polityków takich jak prezydent Frank-Walter Steinmeier expresis verbis mówią "tak, odpowiadamy za te zbrodnie; tak, prosimy o wybaczenie". Także ta odwaga tego, aby stanąć przed nami, przede wszystkim przed powstańcami warszawskimi; także bliskimi tych, którzy polegali. To ma znaczenie ogromne dla budowania dobrego sąsiedztwa. Niezależnie od kwestii zadośćuczynienia moralnego ma wielkie znaczenie moralne – podkreślił prezydent RP.

