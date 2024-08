Giertych Falentą

Pływanie w kisielu II Podczas gdy ekipa Tuska uwija się, żeby w imię demokracji zniszczyć największą partię opozycyjną finansowo (obstrukcja sędziów z PKW, którzy zamiast wykonywać polecenia, zażądali dowodów, to wymagający osobnego omówienia skandal!), zupełnie nieoczekiwanie zapala światełko nadziei dla PiS osoba, której nikt by o to nie podejrzewał: Roman Giertych.

Jakże to? – zapytają państwo zdumieni. Ano tak, że Giertych dokonał właśnie kolejnej demaskacji „pisowskiego deep state”, konspiracji obalonego reżimu, która sypie piach w tryby i sabotuje „przywracanie praworządności”.