Rachoń i Cenckiewicz pozywają Czuchnowskiego

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł Wojciecha Czuchnowskiego, w którym dziennikarz ujawnia, ile kosztował serial "Resert" i ile zarobili na nim rzekomo Rachoń i Cenckiewicz.

Według dokumentów finansowych Telewizji Polskiej, do których dotarł, produkcja kosztowała ponad 5,5 mln zł, z czego połowę stanowiły honoraria. Jeśli chodzi o pierwszy sezon, to na każdy z ośmiu odcinków wydano od 121 do 124 tys. zł, a w drugim sezonie było to 137,2 tys. zł. Zdecydowanie najwięcej zarobić mieli autorzy "Resetu". Jak twierdzi autor artykułu, w przypadku Cenckiewicza mowa o prawie milionie złotych za osiem miesięcy pracy.

Jak informuje Telewizja Republika, Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz złożyli łącznie 6 pozwów cywilnych przeciwko Czuchnowskiemu. Sprawy dotyczą rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o autorach serialu i ich pomawianiu.

"Reset" miał swoją premierę 12 czerwca 2023 roku. Dwa sezony serialu były emitowane na antenie Telewizji Polskiej. Potem były także dostępne w serwisie VOD. Jednak, po zmianie władzy i przejęciu mediów publicznych przez byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, serial zniknął ze stron TVP. Po sukcesie projektu pokazującego, jak od 2007 r. rząd PO-PSL zbliżał się z Rosją, dziennikarz Michał Rachoń oraz prof. Sławomir Cenckiewicz (były szef komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów) ponownie współpracują przy nowym formacie, którego tytuł brzmi "Zgoda". Będzie on emitowany na antenie Telewizji Republika. Tytuł serialu nawiązuje najprawdopodobniej do dokumentu, który swego czasu podpisał Donald Tusk, a który dotyczył współpracy z rosyjską FSB. Polski premier napisał wtedy: "wyrażam zgodę".

Okazuje się, że Tomasz Sygut, który kieruje Telewizją Polską od drugiej połowy grudnia 2023 roku, po postawieniu spółki w stan likwidacji jako dyrektor generalny, polecił rozpocząć kontrolę w tej sprawie.

