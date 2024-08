Konstruktorzy wydłużyli Countrymana do 444,5 cm, poszerzyli do 184,3 cm i podwyższyli do 163,5 cm. Dzięki tym zmianom najnowszy model marki znanej z produkcji modnych i szybkich miejskich aut urósł już na tyle, by stać się pełnoprawnym rodzinnym crossoverem.