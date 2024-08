Telewizor Samsung qe65qn800d

Wzornictwo samego telewizora jest nowoczesne, a samo urządzenie jest już dość smukłe (choć OLED-y są wciąż istotnie smuklejsze). Aranżację wnętrza ułatwia moduł One Connect Pro, dzięki któremu do telewizora biegnie tylko niemal niewidoczny przewód, a grube kable – od zasilającego poprzez HDMI do sieciowych – podłącza się do skrzynki, którą można zamknąć w szafce pod telewizorem.