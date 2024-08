Robienie z tata wariata

Dekameronki II Co do niesławnej imprezy otwarciowej igrzysk, to spuśćmy już zasłonę milczenia na treść tej burzy nieczystości o tym, czy „Imagine” to manifest komunistyczny albo czy sparodiowano „Ostatnią wieczerzę”.

Tu wszystko się już wyjaśniło co do treści. Lennon sam się przyznał zza grobu, a przeproszenie ze strony organizatorów za profanację symbolu katolicyzmu zamknęło sprawę.