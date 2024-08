Brytyjski polityk: Mamy czas do listopada

"Zachodni przywódcy głowią się, jak zakończyć wojnę w Ukrainie i pociągnąć Władimira Putina do odpowiedzialności za zbrodnie jego reżimu. Choć nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny okazał się nieskuteczny, jest inne, poważniejsze rozwiązanie – powołanie międzynarodowego trybunału, który osądziłby rosyjskiego prezydenta i jego ludzi. I Zachód ma niewiele czasu, by wcielić ten pomysł w życie" – pisze Brown w tekście opublikowanym przez "Project Syndicate".

Zdaniem byłego premiera Wielkiej Brytanii, jeśli wybory prezydenckie w USA wygra Donald Trump, może się zmienić "trajektoria wojny", co zapoczątkuje "okres niepewności".

Jak rozliczyć Putina?

"Aby zakończyć impas i ustanowić specjalny trybunał do spraw zbrodni w Ukrainie, nowy rząd Wielkiej Brytanii powinien zaprosić główną grupę interesariuszy – Radę Europy, Ukrainę i kraje o podobnych poglądach – na spotkanie. Umożliwiłoby to Wielkiej Brytanii zasygnalizowanie swojego oburzenia brutalną wojną Putina, a także gotowości do przewodzenia w przywracaniu rządów prawa międzynarodowego" – przekonuje Gordon Brown.

Polityk podkreśla, że należ odejść od paradygmatu, zgodnie z którym głowie państwa, nawet takiej jak przywódca Rosji, należy się immunitet. "Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja do tej pory opowiadały się jednak za utrzymaniem immunitetu dla głów państw, nawet przed całkowicie niezależnym i międzynarodowym trybunałem. Prawdopodobnie obawiają się ustanowienia precedensu, który mógłby narazić innych przywódców – być może nawet ich własnych – na odpowiedzialność. Potrzeba zdroworozsądkowego testu: żaden przyzwoity członek społeczeństwa nie wierzy w to, że Putinowi należy przyznać immunitet. Tak ważna decyzja musi odzwierciedlać wolę świadomej opinii publicznej, a ta zdecydowanie sprzeciwia się zwolnieniu Putina z odpowiedzialności karnej" – zaznacza.

Czytaj też:

Niemiecki polityk oskarża USA o wojnę na Ukrainie. "Pokój ważniejszy niż wolność"Czytaj też:

Trump pogratulował Putinowi. "Świetny interes"