Spór koalicjantów o składkę zdrowotną. "Dłużej to nie może trwać"

Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że chciałby, żeby nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Jak dodał, liczy na to, że odpowiednie rozwiązanie zostanie wypracowane w ciągu najbliższych kilku tygodni, tak aby we wrześniu projektem mógł zająć się Sejm.

Każda z partii koalicji rządzącej ma swoją wizję tego, jak powinna wyglądać składka zdrowotna. Polska 2050 chce składki uzależnionej od wysokości przychodów. Zgodnie projektem firmowanym przez Ryszarda Petru, będą trzy progi przychodowe (4, 7 albo 9,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Lewica chce wprowadzenia 9-proc. podatku od zdrowia, który miałby być płacony zarówno przez tych, którzy są na PIT, jak i na CIT. Z kolei PSL zaproponowało powrót do tego, co było przed Polskim Ładem, czyli 9 proc. składki z możliwością odliczenia jej większej części od podatku.

Zamieszanie ze składką zdrowotną. Minister: Dłużej to nie może trwać

– Minister finansów po wielu zabiegach ze strony Polski 2050, perswazji, powiedział ostatnio, że są środki i będą środki na obniżenie składki zdrowotnej. Powiedział o czterech miliardach i powiedział, że w 2025 r. to obniżenie będzie – mówiła na antenie TVN24 szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. – Zadaniem dla całej koalicji (...) jest ustalenie, czego ma dotyczyć zmiana, gdzie jest ten priorytet. Aby złe decyzje "polskiego nieładu", który najbardziej uderzył w mikroprzedsiębiorstwa, zmienić – stwierdziła minister.

– Trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby pomóc zwłaszcza mikroprzedsiębiorcom. Dłużej to nie może trwać. Jestem przekonana, że będzie porozumienie w koalicji, żeby tę zmianę mądrze wprowadzić – oznajmiła Pełczyńska-Nałęcz. I przypomniała, że "jest to rzecz zapisana w umowie koalicyjnej".

