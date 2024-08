Duda: Musimy to zrobić dla bezpieczeństwa Polski

W środę prezydent Andrzej Duda odwiedził na lotnisku Warszawa – Babice żołnierzy ćwiczących do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Polityk podkreślał, jak ważna dla bezpieczeństwa kraju jest trwająca modernizacja sił zbrojnych.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach polska armia zakupiła m.in. amerykańskie i koreańskie czołgi, systemy Patriot, śmigłowce Apache oraz szwedzkie granatniki.

– Wydajemy na to ogromne pieniądze, w tym roku ponad 4 procent naszego PKB. Te wydatki w ostatnich latach wzrosły wielokrotnie. To jest prawie 40 miliardów dolarów amerykańskich. Jak na nasze standardy i jak na nasze warunki, jak również, powiedzmy sobie otwarcie, na warunki europejskie, a wręcz światowe, to jest kwota naprawdę ogromna – mówił prezydent.

Duda podkreślił, że zakup nowego sprzętu dla armii to także "wielki wysiłek całego społeczeństwa". Dodał, że trzeba to robić "dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej", by "Polska trwała w Europie, taka, jaka jest, wolna, suwerenna, niepodległa".

– Dzisiaj wszyscy mamy świadomość tego zagrożenia, które wróciło nad Europę – zagrożenia rosyjskim imperializmem, który niszczy Ukrainę. Wiemy o tym i każdy, kto zna się na wojskowości, o tym wie, że takie wyposażenie paradoksalnie kupuje się po to, żeby nie walczyć – powiedział.

Prezydent dziękuje szefowi MON

Prezydent podziękował także ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za organizację defilady, która 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego przejdzie ulicami Warszawy.

– Dziewięć lat temu nie było takiej wielkiej defilady, mieliśmy tylko uroczystości na placu marszałka Piłsudskiego, zarówno przy zaprzysiężeniu i przejęciu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, a także na Święto Wojska Polskiego. W tym roku po raz kolejny będzie wielka defilada. Cieszę się z tego ogromnie i chcę podkreślić moją wdzięczność dla wicepremiera, dla ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza – wskazał.

