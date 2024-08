W drodze do Maryi

Warszawska Pielgrzymka Piesza przemierza szlak ze stolicy do sanktuarium na Jasnej Górze od 1711 r. Tegoroczna edycja jest 313. z kolei. Pątnicy podążali na Jasną Górę w czasach zaborów (w 1792 r. wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostali wymordowani przez Rosjan), w czasach komunistycznych represji czy w okresie pandemii. W ciągu dziewięciu dni od 6 do 14 sierpnia pielgrzymi pokonują ok. 35 km dziennie. Najwięcej pieszych pielgrzymek przybywa na Jasną Górę w sierpniu w związku z przypadającym 15 sierpnia świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Według biura pielgrzymkowego sanktuarium na Jasnej Górze w 2023 r. przybyło tam 3,6 mln pielgrzymów, w tym 77, 5 tys. pieszo, w ponad 200 zorganizowanych grupach z całej Polski.

Ryszard Gromadzki: Co wciąż skłania tysiące Polaków różnego stanu i wieku, żeby w fizycznym znoju i duchowej dyscyplinie pieszo pielgrzymować przed oblicze Matki Bożej na Jasną Górę? Wydaje się, że we współczesnym świecie, w którym poddawani jesteśmy milionom bodźców i pokus, nie powinno być już miejsca na wyrzeczenia, które wiążą się z pieszym pielgrzymowaniem. Takie praktyki powinny być całkowicie passé...

O. Dr Krzysztof Wendlik: Jeden z moich współbraci, który przekroczył setny rok życia, dziś już świętej pamięci, kiedyś powiedział, że światem rządzi Bóg. Oczywiście potwierdzam to, co on powiedział.