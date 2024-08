Zła wiadomość dla Donalda Tuska

Być może w tym zakresie bardziej się przyda opinia Marka Biernackiego, byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jerzego Buzka, ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska i koordynatora ds. służby specjalnych w rządzie Ewy Kopacz, który w wypowiedzi dla portalu WNP powiedział: – Jestem wściekły. Oczekuję od polskiego rządu, niezależnie, czy jest to rząd PiS-u czy rząd koalicyjny, że nie zapomni o swoich obywatelach. Pośród osób uwolnionych przez Kreml było owszem dwóch Niemców, Rosjanie i Amerykanie, ale żadnego Polaka.

A jeśli ta opinia nie wystarczy, to może przyda się opinia matki przetrzymywanego przez łukaszenkowski reżim Andrzeja Poczobuta – Wandy, która powiedziała: – Kiedy usłyszeliśmy, że Polska bierze udział w wymianie, pomyśleliśmy, że Andrzej odzyska wolność. Jest w nas duży żal. To już czwarty rok, odkąd syn trafił do więzienia.