Gembicka: Ministrowie podpisali porozumienie, żeby wspólnie, jak to mówią, j***ć PiS

– Od kilku tygodni widzimy kolejne wyskoki tej patowładzy. Kilka dni temu pojawił się sondaż, że ogromna część Polaków nie wierzy w to, że Donald Tusk spełni swoje obietnice. I co się stało? Oczywiście Donald Tusk się wściekł i musiał urządzić przedstawienie. Wezwał trzech ministrów po to, żeby w świetle kamer podpisali porozumienie, żeby, jak oni to mówią, wspólnie je**ć PiS, bo do tego się to porozumienie tak naprawdę sprowadza – mówiła Gembicka.

Jej zdaniem działania rządu prowadzą do tego, że że państwo polskie staje się pod rządami Koalicji 13 grudnia "jakąś farsą". – Na problemy finansowe Polaków Donald Tusk znalazł jedno proste rozwiązanie, takie, które już było stosowane przez niego wcześniej, czyli zafundować Polakom igrzyska – dodał obecny na konferencji Michał Moskal.

Ministrowie Andrzej Domański, Tomasz Siemoniak i Adam Bodnar podpisali w piątek porozumienie dotyczące "skoordynowania działań podległych im służb, zmierzających do ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskania mienia należnego Skarbowi Państwa".

PiS uruchamia stronę "Stop patowładzy"

Polityk poinformowała również o uruchomieniu strony "Stop PATOwładzy", za pomocą której obywatele mogli zgłaszać nieprawidłowości czy to na poziomie samorządowym, czy to w administracji rządowej, których są świadkami.

– To będzie taka swoista kronika zbrodni i akt oskarżenia wobec Koalicji 13 grudnia. Co ważne, gdyby w Rosji czy Białorusi zdarzyło się coś takiego, że Putin czy Łukaszenka wzywa ministrów, każe im podpisywać umowę, żeby cały aparat państwa zwalczał opozycję, to mielibyśmy skandal na cały świat, wszyscy by o tym mówili i wszyscy pisali, a w Polsce niestety mało kto na ten temat się odezwał, mało kto właśnie w ten sposób także to zinterpretował, a właśnie do tego się sprowadza całe to porozumienie – kontynuowała Gembicka.

