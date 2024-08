Bogucki: Trzaskowski świadomie podkopuje filary cywilizacji zachodniej

DoRzeczy.pl: Coraz więcej pojawia się głosów mówiących o błędnej decyzji prezydenta Warszawy ws. zakazu wystawiania krzyży w stołecznych urzędach. Czy to może zaważyć na starcie Rafała Trzaskowskiego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich?

Zbigniew Bogucki: Powiem szczerze, że mało mnie obchodzi los polityczny Rafała Trzaskowskiego, choć ta sprawa jest ważna o tyle, że waży się tu jego los w roli kandydata Koalicji Obywatelskiej – tej patowładzy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Nie jest przesądzone, czy to będzie Tusk, czy Trzaskowski. Natomiast decyzja Trzaskowskiego o zdejmowaniu krzyży z miejsc publicznych będących w jego zarządzie, czy z urzędów, to element walki, kolejna bitwa światopoglądowa, mająca podkopywać to, na czym zbudowana jest cywilizacja zachodu, cywilizacja europejska, cywilizacja wolnego świata. Z jednej strony jest to filozofia grecka, umiłowanie mądrości, otwartość świata zachodu na twórczą dyskusję i dialog. Z drugiej strony mamy prawo rzymskie, fundament funkcjonowania społeczeństwa według uporządkowanych i sprawiedliwych reguł. Trzecim filarem cywilizacji zachodu jest wreszcie etyka i moralność chrześcijańska.

A gdy ktoś jest niewierzący?

Bez względu na to, czy ktoś jest wierzący czy nie, podkopywanie tego filaru i fundamentu, jest uderzaniem w absolutne podstawy cywilizacji wolnego świata, zachodu, do której należymy, należeliśmy i chcemy należeć. Widać, że pan Trzaskowski do tej cywilizacji należeć nie chce. Być może pragnie budować nowy "porządek" na bazie tych wszystkich lewackich wariactw i ideologii, których przedstawiciele zachowują się tak, jakby świat zaczął się w momencie ich urodzenia. Trzeba ich poinformować oraz nauczyć, że cywilizacja w wymiarze europejskim, była budowana od setek lat, a jednym z jej filarów jest właśnie chrześcijaństwo. Dekalog to przecież uniwersalny zbiór zasad także dla niewierzących np.: nie zabijaj, nie kradnij, nie kłam.

Czy wyobraża pan sobie Polskę bez krzyża?

Nie. Krzyż dla wszystkich chrześcijan, nie tylko katolików, jest znakiem odkupienia, również naszych win. Jednak jest to również znak wartości uniwersalnych: miłosierdzia, a więc przebaczania sobie nawzajem i niesienia wzajemnej pomocy, a także prawdziwej miłości, która zawsze wiąże się z jakimś poświęceniem, walką ze swoim egoizmem, a w konsekwencji czynienia świata lepszym. Myślę, że albo Rafał Trzaskowski tego nie rozumie – choć w to wątpię, co byłoby bardziej optymistycznym tłumaczeniem jego postępowania albo, co zdecydowanie bardziej prawdopodobne, a jednocześnie wyjątkowo obciążające Trzaskowskiego, on doskonale o tym wie i zupełnie świadomie podkopuje filary cywilizacji zachodniej realizując lewacką agendę, która niszczycielskim walcem przetacza się przez Europę. Zaznaczyć w tym miejscu wypada, że to co dziś widzimy w UE, to jest kwestia ostatnich lat. Fundamenty państw i całej Europy osadzone są dużo głębiej. Świadczy o tym chociażby chrześcijański symbol na fladze UE, gdzie widnieje dwanaście gwiazd, nawiązujących do dwunastu gwiazd okalających głowę Najświętszej Maryi Panny w opisie z Apokalipsy św. Jana.

Wracając do wyborów. Czy Donald Tusk wystartuje?

Uważam, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Z pewnością nie zrezygnował z aspiracji prezydenckich. Jeśli Tusk będzie widział na przełomie tego i przyszłego roku, że to on może wygrać wybory, wtedy jednym ruchem odstawi Trzaskowskiego na boczny tor.

