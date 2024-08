Ponadpartyjne prawybory? Zaskakująca propozycja Bosaka dla PiS

Bosak przekonuje, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma dobrego kandydata, który w wyborach prezydenckich mógłby walczyć o zwycięstwo z kandydatem KO.

W związku z czym Bosak zaproponował pomysł szerokich, otwartych prawyborów wszystkich partii opozycji prawicowej od Konfederacji, przez PiS, Solidarną Polskę, inne partie, jak Polska Jest Jedna, ale także środowiska niezależne, patriotyczne i obywatelskie.

– Taka idea może być zasadna, natomiast to by wymagało zainteresowania tym projektem największego gracza, który jest przewidywany jako pewniak w II turze, niezależnie, kogo wystawi, czyli PiS-u – powiedział Krzysztof Bosak w Radiu Zet.

– Jeżeli PiS chciałby wybrnąć ze swojego dylematu o to, kto będzie ich kandydatem na prezydenta w ten sposób, a nie przez nominację władz partyjnych, to ja jestem gotowy do takiej rywalizacji i również jak najlepszego reprezentowania wyborców PiS-u w wyborach prezydenckich – kontynuował.

Bosak wskazuje na Mentzena?

Jednocześnie Bosak zdradził, że podjął już decyzję, że jeżeli pierwszy pomysł nie wypali i Konfederacja będzie musiała rywalizować o wejście do II tury, to w ramach Rady Liderów będzie namawiał do poparcia Sławomira Mentzena.

– Natomiast jeżeli będzie możliwa organizacja prawyborów na całej prawicy, tak jak wczoraj grupa prawicowych publicystów, profesorów wyszła z inicjatywą robienia prawyborów prezydenta wolnej Polski, to jestem gotów do takiej rywalizacji, pod warunkiem że wziąłby udział w niej także PiS– powiedział.

– Analizujemy sytuację dwuwariantowo, jeżeli idziemy w wariant rywalizacji na opozycji, rywalizacji na szeroko pojętej prawicy z PiS-em włącznie, to będziemy stawiać na Sławomira Mentzena, jeżeli jest możliwe, żeby od razu próbować wejść do II tury i ci kandydaci PiS-u, którzy są w tej chwili rozpatrywani, chcieliby jeszcze przed I turą poddać się weryfikacji i rywalizacji, to jestem gotowy z nimi rywalizować na uczciwych zasadach – podkreślił.

