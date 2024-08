Nowe zarzuty dla ks. Olszewskiego? Mec. Wąsowski: Trik prokuratorski

DoRzeczy.pl: Prokurator Andrzej Woźniak chciał postawić kolejne zarzuty księdzu Michałowi Olszewskiemu. Pan, będąc obrońcą oskarżonego, nie podpisał się pod czynnościami prokuratorskimi. O co chodzi w tej sprawie?

Mec. Krzysztof Wąsowski: Przyjęliśmy wraz z księdzem Michałem Olszewskim takie stanowisko, w której mamy ewidentną sytuację, gdzie prokurator podpisuje się pod zarzutami, a jest objęty sprawą w charakterze, co najmniej świadka nielegalnego podsłuchu, to nie powinien akurat tej sprawy prowadzić. Wysłaliśmy w tej sprawie zawiadomienia mecenasa Skwarzyńskiego, zatem dopóki prokuratura i sąd – mamy nadzieję – nie wyjaśni tej sprawy, czy to były działania legalne, czy nie, to nie chcemy uczestniczyć w takich czynnościach. Do tej pory uczestniczyliśmy w nich z przymusu, ponieważ ksiądz Michał doprowadzany jest na nie z aresztu. Jutro mija termin do ewentualnego wniosku o przedłużenie aresztu dla księdza Michała, jednak naprawdę nie możemy się zgodzić, żeby zarzut był stawiany przez prokuratora, który powinien być objęty postępowaniem ws. tego postępowania. Przynajmniej w charakterze świadka. To samo w sobie wyklucza prokuratora Woźniaka z tej czynności. Naszym zdaniem, oczywiście. Zarzut został postawiony, odczytany, ksiądz Michał go zrozumiał. Oczywiście się z nim nie zgadzamy.

Jaki to zarzut?

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To jest absurd. W zasadzie w tym zarzucie nie ma nic nowego, co było już przedstawiane księdzu Michałowi. Po prostu sobie dobrali grupę przestępczą, co jest w sobie tak kuriozalne. Jeżeli budujemy grupę zorganizowaną, przestępczą, która pobiera korzyści z pensji ministerialnej, no to mamy do czynienia z absurdem. Żartem.

Czy to próba usilnego przedłużenia aresztu?

Tak podejrzewamy, że to jest trik prokuratorski, żeby za wszelką ceną areszt utrzymać. Będziemy oczywiście takim działaniom przeciwstawiać się prawnie.

