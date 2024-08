Były ambasador USA przy NATO: Manewr Ukrainy w Rosji przynosi efekt

Komentując zaskakujące przedsięwzięcie armii ukraińskiej Volker ocenił, że Rosjanie zostali zmuszeni do ponownego rozważenia swoich priorytetów wojskowych, co może wpłynąć na trajektorię konfliktu.

Volker: Manewr Ukrainy postawił Rosję przed trudnymi wyborami

Jego zdaniem operacja w obwodzie kurskim może mieć pewne znaczenie strategiczne, jeżeli zmusi Moskwę do trudnych decyzji w zakresie rewizji własnych planów. Volker powiedział, że taki cel postawili sobie Ukraińcy. I dodał, że rosyjskie dowództwo niechętnie zapatruje się na przekierowywanie swoich sił z Ukrainy do zagrożonych obwodów, ale wygląda na to, że taki proces zachodzi.

– Ukraina nie czyniła postępów w walce z ciężkimi rosyjskimi fortyfikacjami na wschodzie Ukrainy, ale poczyniła bardzo szybkie postępy w samej Rosji. I to jest coś, z czym prezydent Putin będzie musiał się teraz zmierzyć – powiedział Amerykanin.

Zastanawiając się nad dalszym rozwojem wydarzeń po udanym dotychczas manewrze, Volker zasugerował, że Ukraina może zyskać przewagę taktyczną, rozciągając rosyjskie zasoby i zmuszając do przegrupowania wojsk. – Ukraińcy mogą próbować utrzymać terytorium przez jakiś czas. Z pewnością dodają posiłki, kopią okopy i okopują się – ocenił. Zwrócił również uwagę, że zajęte terytorium może oczywiście posłużyć jako karta przetargowa w przyszłych negocjacjach z Moskwą. – Ostatecznie myślę, że postrzegają to jako coś, czym mogą handlować, aby zmusić Moskwę do wycofania się z Ukrainy – powiedział Volker.

Voler pracował jako Stały przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy NATO w latach 2008-2009.

Operacja w obwodzie kurskim

Przypomnijmy, że od ubiegłego wtorku wojska ukraińskie prowadzą na terenie Rosji działania zaczepne. Jednostki ukraińskie w kilku miejscach wdarły się do obwodu kurskiego. Ich ilość nie jest znana. Na początku Kijów zastosował w trwającej operacji ścisłą "mgłę wojny". We wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że w obwodzie kurskim Ukraińcy kontrolują 74 miejscowości.

Rosyjskie dowództwo cały czas przerzuca w ten rejon siły rezerwowe jednocześnie ewakuując ludność z zagrożonych terytoriów w obwodzie kurskim oraz biełgorodzkim. W tych dwóch i w obwodzie briańskim także graniczącym z Ukrainą, Moskwa ustanowiła "stan operacji antyterrorystycznej".

