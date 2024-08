Fatalny wynik PSL w sondażu. Pełczyńska-Nałęcz: To nie imponuje

Polskie Stronnictwo Ludowe bez Polski 2050 nie ma szans na znalezienie się w Sejmie – tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla dziennika "Super Express" przez Instytutu Badań Pollster. Z badania wynika, że PSL idąc do wyborów samodzielnie, bez partii Szymona Hołowni, uzyskałoby zaledwie 1,67 proc. poparcia. Z kolei Polska 2050 mogłaby liczyć na 8,8 proc. poparcia.

Fatalny wynik ludowców skomentowała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. – Nie jesteśmy w okresie przed wyborami, aczkolwiek wynik PSL nie jest imponujący – powiedziała w Studiu PAP. Została zapytana, czy ma poczucie, że jej ugrupowanie "wyciąga PSL na powierzchnię". – Jednak słowo "wyciągamy" jest trochę nieadekwatne, ponieważ nie jesteśmy w okresie przed wyborami parlamentarnymi. W związku z tym taki test dzisiaj przez PSL nie stoi – wskazała.

– Aczkolwiek ten wynik, co tu dużo mówić, nie jest imponujący, ale niech w tej sprawie wypowiada się PSL – dodała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

KO liderem

We wspomnianym sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska (31,16 proc.) z przewagą niespełna punktu procentowego nad Prawem i Sprawiedliwością. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 14,43 proc., a na czwartym Lewica – 9,03 proc.

Z kolei w wariancie z PSL i Polska 2050 idącymi do wyborów razem jako Trzecia Droga ZP uzyskała 31,62 proc., KO – 31,48 proc., Konfederacja – 13,95 proc., Lewica – 9,13 proc.

Specjalny apel do Kosiniaka-Kamysza

Wyniki sondażu skomentował Eugeniusz Kłopotek. – W przekazie medialnym zaczynamy być postrzegani jako betonowa konserwa. Musimy bardziej otworzyć się na obowiązujące trendy, tym bardziej, że one będą narastać – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" były poseł PSL.

Kłopotek zaapelował do prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Kolego prezesie, częściej wsłuchuj się w to, co mówi posłanka Agnieszka Kłopotek, a rzadziej w to, co mówi poseł Marek Sawicki. Jeszcze nie jest za późno – mówił.

