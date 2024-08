Matczak o Giertychu: Zachowuje się jak Krystyna Pawłowicz w spodniach

W styczniu władze Koalicji Obywatelskiej powołały zespół ds. rozliczeń PiS, którego pracami będzie kierował Roman Giertych. Działalność kontrowersyjnego mecenasa jest jednak od miesięcy krytykowana nie tylko przez polityków PiS, ale także część publicystów i analityków życia publicznego. Również Adam Bodnar w przeszłości dawał do zrozumienia, że pozycja Giertycha bywa dla niego uciążliwa.

"Czy chodzi tu o praworządność, czy o sadyzm, który czerpie przyjemność z zeszmacenia innych? Na pewno nie o wyważony wyrok w imieniu Rzeczypospolitej, raczej o wyrok w imieniu krzywdy pana Romana. Można by to robić niesadystycznie, ale wtedy będzie nudno" – pisze na portalu X Marcin Matczak o ostatnich poczynaniach Romana Giertycha. To komentarz do felietonu, jaki Matczak opublikował wcześniej w "Gazecie Wyborczej".

Matczak: Parodia poważnego państwa

W opinii prawnika Giertychowi nie wystarczy być jedynie "srogim śledczym" wypełniającym swe obowiązki. "Trzeba być przywódcą bandy, który zakpi i poniży przeciwnika, jak to na podwórku bywało" – ocenia.

twitter

Matczak przekonuje Roman Giertych stał się platformerskim odpowiednikiem Krystyny Pawłowicz. "Polska staje się parodią poważnego państwa, w którym człowiek będący twarzą rozliczeń publikuje wpisy o odwrotnie założonym krawacie Kaczyńskiego i o tym, że ten ukradł mu kurtkę z za długimi rękawami. Zastanawiam się, czy kiedyś ktoś z polityków Koalicji zwróci uwagę Giertychowi, że swoimi sztubackimi zachowaniami kompromituje ideę rozliczeń. Że zachowuje się jak Krystyna Pawłowicz w spodniach" – napisał popularny prawnik.

Giertych jako "bulterier Tuska"

Giertych to najgroźniejszy bulterier Tuska – tak o mecenasie, pośle Romanie Giertychu mówią politycy KO."Giertych – jak mówią ludzie z obozu rządzącego – często ostrzega, żeby 'nie lekceważyć Jarka' i nie mękolić, tylko dorżnąć PiS-owską watahę. Ekspresowych rozliczeń jednak nie ma. Politycy obozu PiS nie siedzą za kratami ani na ławach oskarżonych" – czytamy w "Newsweeku". – Romek jest wściekły. Nie może na to patrzeć – mówi człowiek z jego kręgu. "W Platformie Obywatelskiej cenią jego diaboliczną inteligencję. I humor" – twierdzi tygodnik.

Czytaj też:

Manipulacja składem sędziowskim. "W naszych czasach już dawno byłaby Komisja Wenecka"Czytaj też:

"Nie będę mdlał jak Giertych". Woś miażdży prokuratorów Bodnara