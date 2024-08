Mulawa: Polacy nie oczekują igrzysk, tylko chleba

W tym tygodniu w programie "Śniadanie Rymanowskiego" politycy rozmawiali o zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że Polska będzie się starała o organizację Igrzysk Olimpijskich.

Zaskakująca zapowiedź Tuska

– Od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce. (...) Dedykuję dzisiejszym 12 i 15-latkom tę decyzję, że Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich – przekazał Donald Tusk.

Jak zaznaczył, czas pokaże, czy jest to cel realny. Zapowiedział jednocześnie, że rząd potraktuje tę sprawę poważnie. Ze słów premiera wynika, że starania Polski będą dotyczyć imprezy w roku 2040 albo 2044.

Gosek-Popiołek: Polska nie powinna starać się o organizację Igrzysk Olimpijskich

W studio Polsat News nie było zgody wobec koncepcji starań o organizację igrzysk. W ocenie Darii Gosek-Popiołek Polska nie powinna organizować tak kosztownej imprezy, ponieważ ma zdecydowanie ważniejsze priorytety. Parlamentarzystka zaznaczyła, że Polska potrzebuje dużych projektów rozwojowych, ale nie pakowania miliardów w kilkunastodniową imprezę sportową. Wymieniła m.in. mieszkania jako cel, na który lepiej przeznaczyć pieniądze.

Poseł Lewicy przywołała także wynik kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2016 dotyczącej organizacji w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich. NIK rekomendował, by środki uruchamiane były dopiero po referendum lokalnym w mieście, które miałoby być gospodarzem imprezy.

Zgorzelski popiera pomysł

Reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Piotr Zgorzelski zgodził się z rozpoznaniem, że realizacja takiego projektu niekoniecznie będzie "rozwojowa", ale jego zdaniem państwo powinno realizować z pieniędzy podatników również cele wynikające z pobudek pozaekonomicznych. – Jeżeli jesteśmy zgodni jako klasa polityczna, to jestem za tym, żeby Polska była gospodarzem igrzysk olimpijskich – powiedział.

Wicemarszałek Sejmu przekonywał, że bez względu na to kto rządził i rządzi w Polsce, pomysły czy aspiracje do organizowania igrzysk olimpijskich były. Jego zdaniem dzisiejsi rządzący, jak i dzisiejsza opozycja, widzieli w tym pewien sens i cel.

Lubnauer: Potrzebujemy projektów, które będą jednoczyć polskie społeczeństwo

Według Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej horyzont czasowy jest zakreślony szeroko, co umożliwi solidne przygotowanie do ewentualnej realizacji. Jej zdaniem do tego czasu Polska być może będzie mogła sobie pozwolić na takie przedsięwzięcie. Wiceminister twierdziła jednocześnie, że byłby to projekt rozwojowy. – Pamiętamy, co się działo w związku z Euro 2012: ilość dróg, infrastruktury – powiedziała.

– My naprawdę potrzebujemy projektów, które będą jednoczyć polskie społeczeństwo, to jest bardzo ważne, szczególnie w czasach wielkich wyzwań, również tych związanych z wojną za naszą granicą. Idea organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce na pewno taką ideą jest – powiedziała poseł.

Fogiel: Igrzyska tak, ale atom i CPK ważniejsze

Radosław Fogiel z PiS powiedział, że kibicuje, aby igrzyska w Polsce się odbyły, ale wygląda mu to bardziej na szybki ruch pijarowy Donalda Tuska, dodając, że w związku z organizacją Euro 2012 proces inwestycyjny był przeprowadzony tak, że wielu przedsiębiorców upadło. Poseł dodał, że można mieć i igrzyska i inwestycje strategiczne, ale atom i CPK są dużo ważniejsze.

Mulawa: Polacy nie oczekują teraz igrzysk, tylko chleba

Krzysztof Mulawa z Konfederacji zwrócił uwagę że "Polacy nie oczekują teraz igrzysk, tylko chleba". Poseł wskazał, że kraj czekają wielkie projekty inwestycyjne, ale jest to m.in. budowa elektrowni atomowej. – Pan premier chyba zbytnio podpalił się, gdy strzelił bramkę 12-latkowi na boisku w Karczewie – powiedział Mulawa.

Polityk powiedział, że na igrzyska powinny decydować się kraje, które są na to gotowe infrastrukturalnie, a Polska najpierw powinna się na poważnie zająć budową CPK.

