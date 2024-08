Morawiecki wbił szpilę Tuskowi: Zapomniał pan podziękować

Premier opublikował niedawno wpis, w którym skomentował najnowsze dane dotyczące PKB Polski. Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,2 proc. rok do roku w drugim kwartale 2024 r. wobec 2 proc. wzrostu rok do roku w poprzednim kwartale – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku danych.

"Według szybkiego szacunku, Produkt Krajowy Brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w drugim kwartale 2024 r. zwiększył realnie się o 3,2 proc. rok do roku wobec spadku o 0,6 proc. w analogicznym okresie 2023 r." – czytamy w komunikacie.

"Wszyscy zaskoczeni wzrostem polskiej gospodarki w drugim kwartale tego roku. Miało być 2,7, a jest 3,2. Jesteśmy lepsi od wszystkich dużych państw UE, a Niemców to bijemy na głowę" – skomentował premier.

Morawiecki drwi z Tuska

Do tych słów odniósł się Mateusz Morawiecki. Były premier stwierdził, że dobre wyniki polskiej gospodarki są zasługą jego gabinetu.

– Premier Donald Tusk chwali się stanem polskiej gospodarki, który otrzymał po naszych rządach. Ten wynik panie Donaldzie nie byłby możliwy, gdyby nie nasze wielkie prorozwojowe działania, jak np. obniżenie bezrobocia do najniższych poziomów najniższych w historii Polski, wprowadzenie tarcz wspierających polskie firmy, programy rekordowych inwestycji w samorządach, czy obniżenie wielu podatków, Panie Donaldzie, zapomniał pan w swoim wpisie jednego słowa – „dziękuje”. Nie ma za co, robiliśmy to dla Polski – stwierdził Morawiecki na zamieszczonym nagraniu.

Inflacja w Polsce znowu rośnie

Tymczasem Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce.

Inflacja konsumencka wyniosła 4,2 proc. w ujęciu rocznym w lipcu 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,4 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

