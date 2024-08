Minister chce jeszcze szybciej. Transformacja energetyczna "główną nawigacją polskiego rozwoju"

W piątek gościem Iwony Kutyny w Radio Zet była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Polityk Polski 2050 Szymona Hołowni była pytana m.in. o kwestie dotyczące długu KPO, unijnej polityki klimatycznej na kierunku polskim i kredyt "Mieszkanie na start".

Pełczyńska-Nałęcz: Kredyt 0 procent jest kontrproduktywny

W tej ostatniej sprawie głos Polski 2050 jest konsekwentny. Minister zdecydowanie podtrzymała negatywne stanowisko ugrupowania wobec pomysłów kolejnego programu dopłat z podatków do rat kredytów dla części kredytobiorców. – Kredyt 0 procent nie. Jest dowiedzione nie tylko w Polsce, bo takie same programy w Europie pokazały dokładnie to samo – że to prowadzi do wzrostu cen mieszkań. Czyli jest kontrproduktywne. Zła polityka publiczna nie powinna być kontynuowana – zaznaczyła. Podkreśliła, że Polska 2050 chce postawić na kwestie zwiększenia budownictwa, w tym społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Minister: 2025 to powinien być rok transformacji energetycznej

– Wielka rzecz – transformacja energetyczna. To powinien być rok transformacji energetycznej na bardzo wielu poziomach. Od przyśpieszenia ocieplenia domów, czyli oferty dla ludzi, żeby mogli dostać te środki, ocieplić swoje domy – fotowoltaika, pompa ciepła i duże inwestycje. Tu przyśpieszamy z KPO – farmy wiatrowe na Bałtyku. Oczywiście to się w rok nie zrealizuje – tak się nie dzieje, ale przyśpieszyć ten proces. Sieci przesyłowe, sieci dystrybucyjne, tania czysta energia. To powinna być główna nawigacja polskiego rozwoju. Bardzo tego potrzebujemy – wyraziła swoją opinię minister.

Wnioski o wypłatę KPO

Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że rząd musi spełniać konkretne założenia programowe i reformy, żeby móc składać kolejne wnioski o KPO. – Przyspieszamy z KPO, farmy wiatrowe na Bałtyku, sieci przesyłowe, chcemy by był to taki rok skoku w transformacje energetyczną, oczywiście w rok tego się nie zrobi, ale koniecznie jest znaczne zwiększenie środków. […] Wniosek 2 i 3 w sprawie wypłaty KPO chcemy złożyć na początku września i jest wówczas duża szansa, by otrzymać je "pod choinkę". Wówczas będziemy się starać już o kolejne wnioski. Inne kraje idą po kolei, my musimy w trybie podwójnym – powiedziała polityk.

