Kaczyński: Ta władza boi się prawdy

W mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zapowiedział dążenie do odebrania koncesji Radiu Maryja. Z kolei europoseł KO Dariusz Joński nie wykluczył, że ojciec Tadeusz Rydzyk w przyszłości może usłyszeć zarzuty karne. – Mam nadzieję, że w przypadku Rydzyka nie tylko mogą się pojawić zarzuty karne, ale i konfiskata majątku – powiedział na antenie RMF FM.

Kaczyński: Wolne media są dla tego rządu zagrożeniem

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z portalem Radia Maryja podkreślił, że wolne media są zagrożeniem dla obecnej władzy, która obawia się niewygodnych pytań.

– To kolejny przykład, jak obecna władza, która ma usta pełne frazesów o wolności, demokracji i pluralizmie próbuje te konstytucyjne wartości niszczyć, a ataki na państwa rozgłośnię są tego najlepszym dowodem – powiedział Jarosław Kaczyński.

Szef PiS wskazał, że rząd Donalda Tuska stara się ukryć niewygodne fakty: masowe zwolnienia pracowników z PKP Cargo i Poczty Polskiej, spadki w dochodach wielu spółek, czego "najlepszym przykładem jest Orlen, w którym zysk za pierwsze pół roku jest o 12 mld złotych mniejszy w porównaniu z rokiem ubiegłym". Ponadto obecna władza nie chce, aby ktoś przypominał o opóźnieniu strategicznych inwestycji takich jak CPK czy elektrownia atomowa.

– Nie są realizowane wyborcze obietnice: 60 tys. złotych kwoty wolnej, czy obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym likwidacja składki zdrowotnej w obecnym kształcie. To obiecywali i z tego się nie wywiązali. Prorządowe stacje jakoś niespecjalnie o tym mówią… bo nie chcą, by ludzie się o tym dowiedzieli. Ta władza boi się prawdy, a wolne, niezależne media, do których zalicza się między innymi Radio Maryja to źródło prawdy dla milionów naszych obywateli. Nie dajcie się zastraszyć, bo jesteście potrzebni Polakom! – dodał Kaczyński.

