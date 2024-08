W jakich rankingach brać udział? Nowacka: Szkół przyjaznych LGBT jest okej

Minister edukacji była prelegentką w panelu Edukacja Przyszłości. Mówiła m.in. o lekcjach religii w szkołach. W trakcie swojej prelekcji mówiła m.in. zmniejszeniu ilości religii w szkołach. Oznajmiła, że przeczytała kilka razy konkordat i nie zobaczyła w nim nic o dwóch godzinach religii w szkołach. Nowacka złożyła też propozycję katechetom i katechetkom.

Rankingi? Nowacka: Problem w presji na wyniki

Minister edukacji została także zapytana o szkolne rankingi, a konkretnie czy jest sensowne robienie rankingów szkół. Nowacka wyraziła pogląd, że to nie w samych rankingach leży problem, lecz w presji na wynik poszczególnych szkół. Przypomniała, że dawniej też były robione takie zestawienia, ale nikt nie wariował aż tak na ich punkcie, jak obecnie. Zwróciła uwagę, że w dzisiejszej szkole już na początku klasy maturalnej trzeba powiedzieć, z czego się zdaje maturę, a jest to etap zdecydowanie zbyt wczesny. Obiecała zmianę w tym zakresie.

– Będzie czas na deklaracje maturalne przedmiotów maturalnych do 7 lutego, żeby właśnie wyeliminować drobną część tej presji zbyt wczesnej deklaracji, która (...) często w szkołach budziła takie zamieszanie. Ta informacja nie jest nikomu potrzebna wcześniej, jest potrzebna, żeby się dobrze przygotować – zaznaczyła.

Ale ranking szkół przyjaznych LGBT jest okej

Minister reasumowała zatem, że należy rozsądnie wybierać, w których rankingach chce się brać udział. – Dominik tworzy ranking szkół przyjaznych LGBT – powiedziała, wskazując na jednego z uczestników spotkania. – Chyba okej jest taki ranking prawda? – zapytała, na co sala zareagowała oklaskami.

– Ten ranking nie tworzy niezdrowej konkurencji tylko dobrą konkurencję. I czasami może trzeba sobie zadać pytanie w ogóle dla kogo młodzież ma się uczyć czy dla rodziców, dla nauczycieli, dla rankingu, czy po prostu dla wiedzy – powiedziała.

Minister: Nadmiar ocen, niedosyt rozmów

– To jest nieszczęście naszych szkół – nadmiar ocen, a niedosyt rozmów – kontynuowała minister. – Nadmiar oceniania, robienia testów, które tylko i wyłącznie prowadzą do oceny bez zrozumienia przez młode osoby, co w tym teście jest. Państwo świetnie wypełniacie testy i bardzo często nie wiecie, o czym one są – oznajmiła. – To znaczy jesteście na studiach, ale doskonale wiecie, że tak było. I to będzie wymagało położenia nacisku na trochę inne rzeczy, czyli na docenianie – może twórcy innych rankingów też na to popatrzą – docenianie kompetencji.

Campus Polska Przyszłości 2024

Campus tradycyjnie odbywa się w Olsztynie na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dzielnicy Kortowo. Pierwszego dnia wystąpili prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i premier Donald Tusk. Nie wszystkim komentującym spodobały się słowa premiera o konieczności obrony naszej granicy z Białorusią.

Tegoroczny termin to 23-29 sierpnia. Rekrutacja uczestników odbyła się w kwietniu i maju. Organizatorzy przekazali zaprosili na wydarzenie 1300 uczestników w wieku 18-35 lat. Oficjalnym partnerem Campusu Polska Przyszłości jest niemiecka Fundacja Konrada Adenauera.

Jak przekazują w opisie wydarzenia organizatorzy Campus Polska to miejsce, w którym można w przyjaznej, swobodnej i otwartej atmosferze porozmawiać o szansach i zagrożeniach, które stoją przed Polską. Uczestnicy wymieniają się spostrzeżeniami o gospodarce, myślą, jak dbać o środowisko, dyskutują, jak przywrócić Polskę na drogę demokracji i praworządności, a także jak skutecznie pomóc Ukrainie. Organizatorzy wymieniają, że w wydarzeniu biorą udział aktywiści, społecznicy, eksperci, samorządowcy, publicyści oraz artyści.

