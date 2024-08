Braun: Niektórzy mają tendencję do chodzenia na skróty

Rada Liderów Konfederacji wskazała Sławomira Mentzena, jako kandydata ugrupowania w wyborach na Prezydenta RP, które zostaną przeprowadzone w 2025 roku". Kilka dni wcześniej prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak poinformował, że wyraża gotowość do startu w szerokich prawyborach opozycji, natomiast jeśli do nich nie dojdzie, będzie popierał prezesa Nowej Nadziei na kandydata Konfederacji.

Braun o sytuacji w Konfederacji

Polski deputowany do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun został poproszony o odniesienie się do sprawy w wywiadzie dla Marcina Roli w telewizji wRealu24. Nie jest tajemnicą, że lider Korony liczył na prawybory w Konfederacji.

– Konfederacja Korony Polskiej, którą wraz z Włodzimierzem Skalikiem reprezentuję w Radzie Liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość, zawsze stała na stanowisku, że dobrze jest używać statutowych procedur i dobrze jest pozwolić działać ciałom, gremiom, organom statutowym Konfederacji – powiedział polityk. – Zawsze się za tym opowiadaliśmy, także i w tej chwili i nie musimy ani wymyślać ani stanowiska ani zmieniać zdania – dodał. – Jesteśmy zwolennikami pracy zgodnej ze statutem, więc wnioskowaliśmy o zwołanie Kongresu, opowiadaliśmy się za wykorzystaniem sprawdzonych procedur, takich jak procedura prawyborcza – uważamy, że to bardzo dobrze się udało – powiedział Braun.

Braun podkreślił, że cokolwiek czyni i jakiekolwiek decyzje podejmuje Rada Liderów Konfederacji, uważa, że powinno się to dziać transparentnie. – W pełnej otwartości na opinię publiczną i wewnątrzkonfederacką, na naszych działaczy, na nasze struktury i w pełnej otwartości na nasze otoczenie najbliższe, prawackie bańki i w pełnej otwartości w ogóle na publiczność, nie tylko naszych sympatyków, ale wyborców także innych partii, właśnie dlatego, że renomę Konfederacji pozytywną budowała gra w jawność – powiedział.

Braun: Zaniedbywanie ciał statutowym wyjdzie bokiem

Braun nadmienił, że formuła Konfederacji od początku była oparta na "realnym współdziałaniu, bez iluzji wielkich zjednoczeń" i odbywało się to z "dotrzymywaniem pewnych reguł, praw ustawowych, ale też i statutowych i z dotrzymywaniem pewnych dżentelmeńskich umów". Europoseł wskazał, że zarówno jego, jak i Skalika, martwi szczególnie to, że "nie wszyscy są tego samego zdania". Lider Korony dodał, że odpowiedział "na okrągło, ale stanowczo".

W trakcie rozmowy Braun podkreślił raz jeszcze, że jest zwolennikiem podejmowania decyzji w trybie statutowym. – Po to właśnie są partie polityczne, po to są statuty, po to są procedury, żeby były wykorzystywane. Dla niektórych to jest nudne i żmudne. Niektórzy mają tendencję do chodzenia na skróty i furda statut, pal sześć procedury, bo szybciej można ustalać pewne rzeczy w trybie na telefon, czy szybkich ustaleń nieformalnych gdzieś za kulisami – powiedział, dodając, że "chodzenie na skróty" ma "krótkie nóżki i krótki oddech, bo jeżeli zaniedbujemy ciała statutowe i procedury w jednej sprawie, to wyjdzie nam to bokiem w innej".

Oświadczenie Mentzena

W środę Mentzen opublikował w socjal mediach oświadczenie. Odniósł się m.in. do kwestii braku prawyborów, zapewnił, że wbrew spiskowej teorii nie straszył Ruchu Narodowego rozłamem w Konfederacji oraz, że jego program wyborczy będzie tak bardzo konfederacyjny, jak tylko się da. Poseł powiedział też, jak widzi polityczną przyszłość swoją i Krzysztofa Bosaka.

