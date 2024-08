Ryszard Petru postuluje ograniczenie 800 plus. Wskazał konkretną grupę osób

Petru, który jest przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, podzielił się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych.

"Nie rozumiem, dlaczego osoba zamożna, która ma dwójkę dzieci, otrzymuje od państwa 19 200 zł rocznie z tytułu 800 plus. To jest w porządku, że pobiera ona benefity, choć ich nie potrzebuje?" – napisał polityk Polski 2050.

"Ale jeśli ta sama osoba dobrze zarabia to ma płacić znacznie wyższą składkę od innych? I to jest sprawiedliwe? Przecież to hipokryzja. Dajmy ludziom przedsiębiorczym zarabiać ale nie dawajmy zamożnym prezentów z pieniędzy podatników" – dodaje polityk.

Co zrobić z 800 plus?

Jego zdaniem należy zrobić ewaluację tego programu. Już kilka tygodni temu polityk stwierdził, że są różne możłiwe scenariusze. – Pojawiały się różne propozycje, Trzecia Droga mówiła o tym, że powinien być to program wyłącznie dla osób pracujących, ale tego w tym momencie nie ma na stole – powiedział.

Ocenił wówczas też, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł od 2025 r. "jest nierealne". – Dlatego że to, na co może być nas stać w kontekście oszczędności, robić również obniżenie podwyższenia kwoty wolnych od podatku, to jest jakieś 30-40 mld zł" – stwierdził.

Komu przysługuje 800 plus? Dla kogo zasiłek rodzinny?

W ramach programu 800 plus rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na osiągane dochody.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł netto. Co do zasady, kwota zasiłku rodzinnego wynosi: 95, 124 lub 135 zł miesięcznie, w zależności od wieku dziecka, a rodzinom przysługują również dodatki związane z ich sytuacją, np. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

