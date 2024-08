Tomaszewski: Wojciech Szczęsny postąpił jak mężczyzna

DoRzeczy.pl: Wojciech Szczęsny zapowiedział, że kończy karierę piłkarską. Jak Pan ocenia decyzję naszego bramkarza?

Jan Tomaszewski: Taka jest jego wola. Tak wybrał, nie chce dalej grać. Postąpił jak mężczyzna. Zwolnił miejsce w reprezentacji dla Łukasza Skorupskiego.

Szczęsny to bramkarz spełniony?

Może nieco niespełniony, bo w pewnym momencie selekcjonerzy reprezentacji Polski grali dwoma bramkarzami. To karygodne. Bramkarz jest tylko jeden, a szczególnie teraz, kiedy gra się nogą, kiedy bramkarz gra jako obrońca. To było niezrozumiałe dla mnie. Niestety, tak postępowali selekcjonerzy. Byliśmy jedynym krajem w Europie, który grał dwoma bramkarzami. W każdym kraju w Europie, czy to się komuś podoba, czy nie, musi być jeden bramkarz. On tworzy defensywę w drużynie. Od niego to się zaczyna.

Za przykładem Szczęsnego powinna iść cała generacja? Powinno dość do odmłodzenia reprezentacji?

Wydaje się, że tak. Wojciech Szczęsny mówił, że to jego ostatnie Mistrzostwa Europy w reprezentacji. No cóż, należy to przyjąć i mu podziękować. Był jednym z najlepszych bramkarz w historii. Obrona dwóch karnych na Mistrzostwach Świata to potwierdza. Grał wtedy, kiedy był pewny swojego miejsca w reprezentacji, a nie wtedy, kiedy raz gra jeden lub drugi. W tym przypadku nie grał, ani Fabiański, ani Szczęsny.

A jak Pan patrzy na następców Szczęsnego w bramce? Ze spokojem?

Ze spokojem. Jest Skorupski, on też oczywiście jest zaawansowany wiekowo. Mamy też Grabarę. W kwestii bramkarzy to jedyna pozycja w drużynie narodowej, gdzie mamy kłopot bogactwa i brawo. Niech tak będzie.

