"Bądźcie nadal gościnni dla Ukraińców". Papież zwrócił się do Polaków

– Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Od kilku lat okazujecie ogromną samarytańską pomoc i zrozumienie wojennym uchodźcom z Ukrainy. Bądźcie nadal gościnni dla tych, którzy stracili wszystko i przybywają do was, licząc na wasze miłosierdzie i braterską pomoc. Niech wspiera was w tym Święta Rodzina z Nazaretu, która również, w chwili zagrożenia, szukała schronienia w obcym kraju. Niech Bóg was błogosławi – powiedział papież do zgromadzonych w Watykanie Polaków.

Papież o migrantach

Papieską katechezę streściła po polsku siostra Sebastiana Choroś SłNSJ z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

"Drodzy Bracia i Siostry, dzisiaj, odkładając zwykłą katechezę, chciałbym zatrzymać się z wami i pomyśleć o osobach, które, również w tej chwili, przemierzają morza i pustynie, szukając pokoju i bezpieczeństwa. Bracia i siostry, wszyscy możemy zgodzić się co do jednego: na tych morzach i pustyniach nie powinno być dzisiaj migrantów, którzy często znajdują tam śmierć. I nie osiągniemy tego poprzez bardziej restrykcyjne prawo, militaryzację granic, ani poprzez zawracanie z drogi. Osiągniemy to natomiast poprzez poszerzenie bezpiecznych i legalnych dróg dostępu dla migrantów, poprzez ułatwienie schronienia dla osób uciekających przed wojną, przemocą i prześladowaniami. A także poprzez połączenie sił w zwalczaniu handlu ludźmi i powstrzymywanie przestępców, bezlitośnie wykorzystujących nędzę innych. Chciałbym wyrazić uznanie i pochwalić wysiłki wielu dobrych samarytan, którzy starają się ratować i ocalić rannych i porzuconych migrantów. Ci, którzy nie mogą być jak oni „na pierwszej linii frontu”, mogą wnieść swój wkład poprzez modlitwę. Zjednoczmy nasze serca i siły, aby morza i pustynie nie były cmentarzami, lecz przestrzeniami, na których Bóg może otworzyć drogi wolności i braterstwa".

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: grupa seminarzystów z formatorami z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Przedstawiciele Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” w Krakowie z duszpasterzem, którzy przybyli do Rzymu w pielgrzymce w ramach jubileuszu 60-lecia istnienia duszpasterstwa; pielgrzymi z parafii pw. Ducha Świętego w Podstolicach, w archidiecezji krakowskiej; Liturgiczna Służba Ołtarza z Namysłowa, wraz z duszpasterzami, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Czytaj też:

Zełenski wskazał, czego Ukraina oczekuje od Polski. Chodzi o konkretną rzeczCzytaj też:

Obiekt powietrzny nad terytorium Polski. Wojsko wydało komunikat