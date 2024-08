Projekt Tuska najprawdopodobniej trafi do kosza. "Zostaje program Lewicy"

– Zostaje program Lewicy, program mieszkaniowy mieszkań na tani wynajem, który przygotował obecny prezydent Włocławka, były wiceminister infrastruktury Krzysztof Kukucki. Teraz przejmuje pałeczkę wiceminister Tomasz Lewandowski, który będzie pilotował dalej ten projekt i ten projekt spotkał się też z poparciem Polski 2050, co mnie bardzo cieszy – z takim mocnym poparciem. Jest też poparcie pana premiera, który już zadekretował 5 mld zł w pierwszym roku na ten program, w następnych latach 10 mld zł – powiedziała Żukowska w Radiu Zet.

Jej zdaniem, trzeba uruchomić program po wakacjach. – Chyba każdy z nas, także pan premier ma dosyć odpowiedzi na pytanie, co z mieszkaniami, no to już musi wyjść z rządu – dodała.

Obietnica Tuska podzieliła koalicję

Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada m.in. że dopłaty do kredytu mają być zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata ma obniżać oprocentowanie kredytu do: 1,5 proc. w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko; 1 proc. w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko; 0,5 proc. w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci; 0 proc. w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

W przeszłości kredyt 0 proc. zdecydowanie krytykowała Lewica oraz Polska 2050. Warto przypomnieć, że była to sztandarowa obietnica Donalda Tuska, którą zawarto w tzw. 100 konkretach.

"Wprowadzimy kredyt z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania" – brzmiał konkret nr 7.

