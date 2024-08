Czy pani Dziemianowicz-Bąk myśli?

Nie mam do pana premiera pretensji o to, że musiał w swoich nominacjach na rządowe stanowiska zbalansować wagę poszczególnych koalicjantów, a ci mieli z kolei swoje postulaty, dotyczące personaliów. Nie jestem jednak w stanie pojąć, dlaczego – mając bądź co bądź głos decydujący i zdecydowanie dominując nad Nową Lewicą – pan Tusk zgodził się zrobić ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Gdyby premierem był pan Adrian Zandberg i rząd miałby jednoznacznie lewicowy, a więc i skrajnie niemądry (to właściwie synonimy) program – obecność pani Dziemianowicz-Bąk na tym stanowisku nie byłaby niczym niezwykłym.