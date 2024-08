"Ukraińcy są coraz bardziej bezczelni". Mentzen o "bezradności polskich polityków"

– Ukraińcy są coraz bardziej bezczelni. Kilka dni temu na spotkaniu w Kijowie prezydent Andrzej Duda powiedział, że jeżeli Rosjanie zaczną się wycofywać z Ukrainy, to on pierwszy zadzwoni do Zełenskiego z prośbą o wstrzymanie ostrzału, na co Zełenski z niego zakpił, odpowiadając, że może mieć wtedy zajęty telefon – mówił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen na nagraniu, które opublikował na platformie Instagram wraz z podpisem: "Ukraińska bezczelność i bezradność polskich polityków".

– Ukraińcy dostali od nas mnóstwo sprzętu i pieniędzy. I nie tylko nie okazują żadnej wdzięczności, ale jeszcze otwarcie nas lekceważą. Do tego kilka dni później Zełenski zaczął domagać się od Polski kolejnych samolotów, mówiąc, że jeszcze ich nam trochę zostało – kontynuował kandydat Konfederacji na prezydenta RP.

– W sumie to nie dziwię się podejściu Zełenskiego do polskich polityków. Oni od lat tylko jeżdżą po całym świecie, przepraszają wszystkich za wszystko i pytają się, jak mogą pomóc, w ogóle nie chcąc nic w zamian, nie dbając o interesy Polski i Polaków. Trzeba z tym skończyć – stwierdził Mentzen.

"Przekazaliśmy wszystko, co mogliśmy"

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował o jeszcze większe wsparcie ze strony Polski. Przywódca powiedział, że polski rząd obecnie poświęca nieco mniej uwagi ukraińskim potrzebom. – Dzisiaj uwaga strony polskiej, jeśli chodzi o nasze zdolności obronne, trochę osłabła. To znaczy, Polska prawdopodobnie dała nam to, co mogła. Jednak pewne rzeczy w Polsce zostały. Są konkretne kwestie. Bardzo potrzebujemy MiG-ów – oświadczył.

Na słowa prezydenta Ukrainy zareagował szef polskiego MON. – Polska przekazała Ukrainie wszystko, co mogła. Rząd, zarówno nasz, jak i poprzedników, przekazał wielomiliardowe donacje sprzętu na Ukrainę. To wszystko, co byliśmy w stanie przekazać. Ale bezpieczeństwo państwa polskiego jest dla mnie zawsze najwyższym nakazem i wszystkie decyzje, które podejmujemy w tej sprawie, są podejmowane przez pryzmat bezpieczeństwa państwa polskiego – oznajmił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

