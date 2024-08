"Tusk wprowadza system białoruski". PiS zapowiada skargę do SN

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

– PiS jako partia polityczna uzyskała największą liczbę mandatów i ta dotacja dla komitetu wyborczego wynosiłaby przeszło 38 mln zł, ale (...) dotacja będzie umniejszona o 10 mln zł, czyli będzie wynosiła 28 mln zł – poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Co więcej, partia Prawo i Sprawiedliwość może być pozbawiona subwencji na trzy lata.

Na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Może ją wnieść pełnomocnik finansowy komitetu w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie.

Decyzja PKW. Błaszczak: Będziemy się odwoływać

Na konferencji prasowej przewodniczący klubu parlamentarnego PiS stwierdził, że PKW zmieniła swoją nazwę na Partyjną Komisję Wyborczą. – Zmienia się ustrój naszego kraju, gwarancje ustawowe dla opozycji zostały złamane. To wszystko zmierza do tego, żeby w przyszłym roku wybory prezydenckie wygrał kandydat koalicji 13 grudnia, bo do tego sprowadza się ta decyzja Komisji (...). Tylko przypominam, że kłamstwo ma krótkie nogi. To, co dzisiaj spotkało PiS, pewnie w przyszłości spotka reżim Donalda Tuska. On wiecznie rządził nie będzie – ocenił Mariusz Błaszczak.

– Tusk wprowadza system białoruski, reżim, który nie szanuje praw opozycji, który próbuje zniszczyć opozycję w naszym kraju. My będziemy się odwoływać oczywiście od tej decyzji, będziemy składać skargę do Sądu Najwyższego, ale słyszeliśmy wypowiedzi niektórych członków PKW, chociażby Ryszarda Kalisza, które nic dobrego nie wróżą – powiedział Błaszczak.

