Jakubiak mocno komentuje decyzję PKW. Mówi jak lepiej byłoby finansować partie

Marek Jakubiak komentował odrzucenie przez PKW sprawozdania PiS w programie Łukasza Jankowskiego w Radio WNET.

Polityk ocenił, że zagranie PKW jest polityczne i przypomniał wydarzenia Platformy Obywatelskiej takie jak "Marsz miliona", a następnie marsz czerwcowy, które kosztowały kilka, kilkanaście milionów. – Gdyby TVN nie powiedział, że pierwszy marsz czerwcowy kosztował 5,5 miliona, to byśmy o tym nawet nie wiedzieli. A wiemy, że za autobusy ktoś zapłacił, że Marsz miliona bardzo pomógł w kampanii wyborczej, że występowali tam politycy. Wiemy, że Owsiak wywalił ponad 100 milionów zł. na bilbordy w kampanii wyborczej dla Donalda Tuska. Pieniądze, które Owsiak zbierał na dzieci wydane na bilbordy, to wszystko było w porządku? – powiedział Jakubiak, dodając, że do SN trafiły setki protestów wyborczych.

Jakubiak: Politycznie PiS może zyskać

W ocenie parlamentarzysty decyzja Państwowej Komisji Wyborczej paradoksalnie politycznie może jednak pomóc Prawu i Sprawiedliwości. W jego opinii PiS może wykorzystać sytuację, jeśli będzie umiał "zagrać na kilku fortepianach, nie tylko na jednym".

– W ludzkim, empatycznym podejściu do świata człowiek schyla się, i pomaga poszkodowanemu. Nie bohaterowi, tylko poszkodowanemu – powiedział poseł Kukiz`15, zwracając uwagę, że w taki sposób powinien rozegrać decyzję PKW PiS. Jakubiak, zaznaczając, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, powiedział: – To jest dobry moment, by powiedzieć po prostu: jako partia polityczna jesteście ofiarą faszyzującego rządu Tuska.

Jakubiak podkreślił, że partie polityczne powinny być finansowane w inny sposób niż obecnie, np. podczas wypełniania deklaracji PIT podatnik mógłby wpłacić 20 zł. na konkretną partię. – Trzeba by to tylko sprawnie zrobić, żeby nie było wiadomo, kto wpłaca na jaką partię – powiedział. – To byłoby najlepszym corocznym sondażem politycznym – dodał.

PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe

W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. PKW zarzuciła PiS nieprawidłowości w finansowaniu na kwotę 3,6 mln zł. Dotacja partii Jarosława Kaczyńskiego będzie pomniejszona o 10 mln zł. Ugrupowanie może zostać także pozbawione subwencji na trzy lata.

– Decyzja jest skandaliczna. Warto powiedzieć, jakie są motywy tego całego działania Platformy Obywatelskiej – mówił na piątkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. – W tej chwili można już powiedzieć o pewnej zmianie nastrojów społecznych i to nie jest zmiana korzystna dla obecnej władzy – dodał.

Czytaj też:

Ponad 500 tys. zł z darowizn na koncie PiS. Błaszczak zapowiada wpłaty od parlamentarzystówCzytaj też:

Pierwszy komentarz Kaczyńskiego po decyzji PKW. Prosi o wpłaty na konto PiS