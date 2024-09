Królewna Śnieżka i triumf rozumu

Taką nadzieję dała mi ostatnio… Królewna Śnieżka. A raczej wytwórnia Disney. A ujmując rzecz precyzyjniej: odbiorcy filmów powszechnie szanowanej niegdyś amerykańskiej wytwórni.

Otóż firma pozostająca matką Myszki Miki, Kaczora Donalda, Króla Lwa, Gumisiów i Małej Syrenki, a także gustu i wyobraźni milionów ludzi różnych pokoleń, postanowiła stać się matką chrzestną kulturowej rewolucji. Tym, czym Netflix jest dla dorosłych. To dlatego od lat ludzie tej wytwórni wydają się wręcz ścigać w pomysłach na to, kto bardziej kuriozalnie wciśnie rozmaite elementy „kultury różnorodności” do bajek i filmów.