Franciszek: Ochrona środowiska to także kwestia naszego zbawienia

W kwestii ochrony stworzenia „stawką jest nie tylko życie doczesne człowieka w tej historii, ale przede wszystkim jego przeznaczenie do wieczności, eschaton naszego szczęścia” – mówi papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, który jest obchodzony 1 września. Jego hasłem są słowa: „Miej nadzieję i działaj ze stworzeniem”.

Na wstępie papież przypomina, że łaska wiary jest darem Ducha Świętego, który mieszka w nas. Natomiast nasza nadzieja związana jest z pewnością, iż Boża miłość zwycięża, a my przeznaczeni jesteśmy do chwały. Chociaż całe stworzenie jęczy i wzdycha, to jednak „jest to wyrazem ufności w Bogu i powierzenia się Jego miłującemu i wymagającemu towarzystwu”.

Ojciec Święty zachęca do odczytania historii i ludzkich spraw w perspektywie nadziei, budowania relacji braterstwa, które ogarniałyby też świat stworzony, do ludzkiej i integralnej ekologii. Zaznacza, iż „w Chrystusowym odkupieniu można z nadzieją kontemplować więź solidarności między ludźmi a wszystkimi innymi stworzeniami”.

Papież ostrzega przed złym wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Franciszek wzywa wierzących do nawrócenia co do stylu życia, do przeciwstawienia się degradacji środowiska przez człowieka, i do przejawiania krytyki społecznej, która jest przede wszystkim świadectwem możliwości wprowadzenia zmian. Przestrzega przed uleganiem pokusie panowania nad innymi i nad przyrodą. Zaznacza, że konieczne jest odbudowa relacji z Bogiem, z samym sobą i innymi ludźmi oraz ze wszechświatem. Podkreśla konieczność przemyślenia kwestii ludzkiej władzy, jej znaczenia i granic. „Niekontrolowana władza rodzi potwory i obraca się przeciwko nam samym. Dlatego dziś pilnie trzeba wyznaczyć etyczne granice rozwoju sztucznej inteligencji, która ze swoją zdolnością do obliczeń i symulacji może być wykorzystywana do panowania nad człowiekiem i przyrodą, a nie w służbie pokoju i integralnego rozwoju”, wskazuje papież.

Ojciec Święty przestrzega przed roszczeniem sobie prawa do posiadania i panowania nad przyrodą, manipulowania nią jak się nam podoba, określając taką postawę jako formę bałwochwalstwa. Zaznacza, iż ochrona stworzenia jest nie tylko kwestią etyczną, ale także wybitnie teologiczną, dotyczy bowiem splotu tajemnicy człowieka i tajemnicy Boga. „Stawką jest nie tylko życie doczesne człowieka w tej historii, ale przede wszystkim jego przeznaczenie do wieczności, eschaton naszego szczęścia, Raj naszego pokoju, w Chrystusie Panu Wszechświata, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym ze względu na miłość”, stwierdza Franciszek.

Papież zaznacza, iż mieć nadzieję i działać ze stworzeniem oznacza żyć wiarą wcieloną, która potrafi wejść w cierpiące i pełne nadziei ciało ludzi, dzieląc oczekiwanie na cielesne zmartwychwstanie, do którego wierzący są przeznaczeni w Chrystusie Panu. „Poprzez wiarę i chrzest rozpoczyna się dla wierzącego życie według Ducha (por. Rz 8, 2), życie święte, egzystencja jako dzieci Ojca, jak Jezus (por. Rz 8, 14-17), ponieważ mocą Ducha Świętego żyje w nas Chrystus (por. Ga 2, 20). Życie, które staje się pieśnią miłości dla Boga, dla ludzkości, ze stworzeniem i dla stworzenia, i które odnajduje swoją pełnię w świętości”, stwierdza Ojciec Święty na zakończenie swego Orędzia.

