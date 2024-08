Tomczyk: PiS powinien się cieszyć z decyzji PKW

W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. PKW zarzuciła PiS nieprawidłowości w finansowaniu na kwotę 3,6 mln zł. Dotacja partii Jarosława Kaczyńskiego będzie pomniejszona o 10 mln zł. Ugrupowanie może zostać także pozbawione subwencji na trzy lata. Według wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, PiS powinno się cieszyć, że decyzja PKW zapadła właśnie teraz.

Tomczyk o decyzji PKW: Gdyby zapadła później, PiS nie dostałby nawet złotówki

– Gdyby Państwowa Komisja Wyborcza miała jeszcze dwa albo trzy miesiące na decyzję, to moim zdaniem PiS nie dostałby nawet złotówki – stwierdził.

Tomczyk poinformował, że od 48 godzin analizowane są dwa kolejne przypadki rzekomych nieprawidłowości. Jak wyjaśnił, chodzi między innymi dotację przekazaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej firmie Red is Bad. W tym przypadku, powiedział, mowa jest o kwocie ok. miliona-dwóch milionów złotych. – Ale sprawdzamy to bardzo dokładnie – podkreślił.

– Mamy też do czynienia z przypadkiem wielomilionowego prawdopodobnie nadużycia, czyli zorganizowania specjalnej konferencji prasowej dla ministra Błaszczaka – powiedział wiceminister i dodał: "Proszę sobie wyobrazić, że jeden z eventów ministra Błaszczaka po to, żeby ogłosić jakieś kolejne rzeczy, też zresztą w kampanii wyborczej, kosztował kilka milionów złotych publicznych pieniędzy".

"Woleli wydawać na inwestycje w swoją partię"

Wiceminister podkreślał, że sprawa ta jest szczególnie wyjątkowa bo chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. – Każda z tych zmarnowanych złotówek mogła trafić na pociski, na części do rakiet, na rakiety, na czołgi, ale oni woleli wydawać to na tego typu inwestycje, inwestycje w swoją partię polityczną – przekonywał.

– Niech się może nie dziwią decyzji PKW – podkreślił.

